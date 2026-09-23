El presidente de Ecuador llama a la cooperación internacional contra el crimen organizado en la ONU

FOTO: Presidente de Ecuador pide en la ONU que países unan fuerzas para frenar al crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hizo un llamado el miércoles a los líderes globales para que intensifiquen la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, afirmando que es "inadmisible" que las "organizaciones criminales cooperen entre sí con mayor eficacia que los Estados".

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que tuvo lugar en Nueva York, Noboa subrayó que "ningún Estado derrota solo un enemigo que no reconoce fronteras". Desde su reelección el año pasado, respaldado por una población cansada de la violencia, el mandatario ha implementado una serie de medidas para recuperar el control del país, que incluye acciones conjuntas de militares y policías.

A pesar de estas acciones, el presidente consideró que los esfuerzos locales son insuficientes para frenar el avance de las bandas criminales transnacionales, indicando que "los criminales ya globalizaron su cooperación". En este contexto, abogó por que los países y gobiernos se unan para dar una respuesta adecuada a este desafío.

"No pedimos que otros actúen en lugar de los Estados, pedimos cooperación solicitada con pleno respeto a la soberanía de cada nación y con resultados que se puedan medir", enfatizó Noboa.

Para abordar este problema, propuso una hoja de ruta que incluye la creación de un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos del crimen organizado transnacional, una plataforma permanente de intercambio de información e inteligencia entre países, y que la ONU incorpore el crimen organizado transnacional como una prioridad en su iniciativa ONU-80.

El mandatario resaltó que "la seguridad no es un fin en sí mismo, es la condición para que un país pueda florecer" y añadió que "hoy vivimos una crisis del alma". Al respecto, destacó que "recuperar la seguridad significa devolver el futuro".

Ecuador ha enfrentado un aumento de la violencia desde 2021, a raíz de disputas entre bandas locales y cárteles de Colombia y México por rutas de distribución de drogas, lo que ha llevado a un incremento de delitos violentos, como el sicariato, el secuestro y la extorsión.

Desde su llegada al poder hace tres años, Noboa ha endurecido las medidas contra el crimen organizado, incluyendo la militarización de la seguridad, la construcción de una megacárcel, y el despliegue de fuerzas de seguridad para recuperar el control del territorio.

Asimismo, ha solicitado ayuda internacional y ha forjado una estrecha colaboración con Estados Unidos, que ha brindado asistencia económica, material y de inteligencia para enfrentar a los grupos criminales, a los que el gobierno ecuatoriano ha clasificado como terroristas.

En una visita oficial a principios de mes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió a Ecuador por ser el socio más "agresivo" en la iniciativa del gobierno de Trump para combatir a los grupos criminales transnacionales en la región. Tras reunirse con Noboa, Rubio afirmó que "fuerzas de élite" de ambos países trabajan conjuntamente de manera sin precedentes para desmantelar estas organizaciones terroristas.