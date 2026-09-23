Revelan la causa de muerte de Hayden Panettiere: fentanilo y otros tóxicos implicados

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- La causa de muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere fue revelada por las autoridades de Carolina del Sur, quienes confirmaron que falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años de edad, catalogando el deceso como "accidental".

De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la protagonista de Triunfos robados falleció a causa de los "efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina."

La actriz había compartido anteriormente sus problemas de adicción y las dificultades que enfrentó tras alcanzar la fama en su juventud. La oficina del forense del condado de Greenville estaba investigando su muerte debido a la sospecha de que había adquirido drogas ilícitas, posiblemente falsificadas, de un distribuidor en el sur de California.

Panettiere fue encontrada inconsciente en un Airbnb de Greenville, en una posición boca abajo y con las piernas cruzadas en posición sentada. Los paramédicos que acudieron al lugar no lograron reanimarla, según el informe del forense que fue divulgado por The Associated Press.

Dos hombres, identificados como el novio de Panettiere y su hermano, la hallaron sobre un sofá cama con un tono morado en la piel. Uno de ellos administró dos dosis de Narcan y llamó al 911, ya que la actriz no respondía.

En su declaración a la Policía, uno de los hombres afirmó no estar al tanto del consumo ilegal de la actriz, aunque mencionó que "era muy buena ocultando" su consumo de drogas. Además, el forense encontró polvo en la maleta de Panettiere y pastillas sobre una mesa que dieron positivo para fentanilo.

El informe también reveló que la actriz había salido de un centro de rehabilitación de drogas solo unas semanas antes de su fallecimiento.