Argentina y Estados Unidos redondean un acuerdo por 7.000 millones de dólares

Los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos anunciarían este miércoles un acuerdo por financiamiento de unos 7.000 millones de dólares para año próximo, basado en el desarrollo de infraestructura y Gas Natural Licuado (GNL).

En ese sentido, el caso emblemático será el proyecto de YPF sobre el GNL, con un aporte de unos 6.000 millones por parte del Exim Bank, en el que también intervienen una petrolera italiana (Eni) y otra emiratí (XRG).

El acuerdo incluye, además, un flujo de exportaciones desde la Argentina, en materia de energía y minerales críticos, y garantiza la cadena de suministros.

El anuncio formal sería este miércoles por la noche, en el consulado argentino en Nueva York, y, de concretarse, se convertiría en uno de los principales resultados económicos de la gira que encabeza el presidente Javier Milei, quien estará representado por el canciller Pablo Quirno, mientras que el subsecretario Chris Landau lo hará en lugar de Donald Trump.

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Asimismo, y según consignó el diario La Nación, el esquema no incluye un único préstamo ni un desembolso inmediato; de hecho, contemplaría diferentes instrumentos financieros ofrecidos por organismos estadounidenses, como el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC, por sus siglas en inglés).

Esto refuerza la alianza entre Milei y Trump, quienes este martes coincidieron en otra sesión del Escudo de las Américas, una propuesta geopolítica de Norteamérica, cuyo objetivo es combatir a los carteles del narcotráfico que accionan con la supuesta cooperación de Irán y China.