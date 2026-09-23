Los participantes de MasterChef Celebrity se preparan para el debut: secretos y platos destacados

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Con el estreno de MasterChef Celebrity a la vuelta de la esquina, los participantes se alistan para demostrar su talento culinario en la competencia más esperada de la televisión argentina. El programa, conducido por Wanda Nara, debutará el próximo 28 de diciembre a las 22:15 por Telefe, y contará con un elenco de 24 celebridades, abarcando actores, cantantes, deportistas e influencers. Grego Rossello, Mike Amigorena, Juli Poggio y "Pachu" Peña compartieron en exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas sus impresiones sobre los primeros días de grabación y sus expectativas en la cocina.

Grego Rossello anticipó que su relación con el jurado no comienza de la mejor manera, confesando: "Estoy complicado". Aunque ya había estado en el React del programa, no considera que eso le haya otorgado ventaja en esta nueva etapa. "Pensé que tenía experiencia, pero mirar a otros cocinar no es lo mismo que hacerlo yo mismo", expresó con humor. Además, admitió que su llegada ha generado algunas tensiones debido a comentarios previos en el React, lo que lo ha dejado sintiéndose un poco presionado.

El influencer también se clasificó dentro de "la bandita del fondo", reconociendo su deseo de no ser el primer eliminado de la competencia. Su plato estrella es un "bife de chorizo con algún puré", y de llegar a instancias finales, le gustaría invitar a cocinar a Momo, Nati Jota y Migue Granados.

Juli Poggio, quien asistió al evento promocional con una venda en la mano, reveló que sufrió un accidente en la cocina al intentar agarrar una sartén caliente. A pesar de esto, se mostró optimista y señaló a sus posibles finalistas, incluyendo a La Chinita Ansa, Luck Ra y More Beltrán. Su plato favorito son las pastas, aunque para una cena especial, prefiere cocinar un lomo para su novio.

Por su parte, Pachu Peña fue más crítico consigo mismo, admitiendo que no recuerda todo lo que aprendió en las clases previas y que no pudo asistir a una de ellas. "No me tengo fe. Soy muy sincero conmigo mismo y con el público", reconoció. Entre sus predicciones, mencionó que podría ser el primer eliminado, aunque también ve a Luck Ra en la misma situación. Para él, las finalistas serían Paula Roble y Paula Trapani.

Finalmente, Mike Amigorena explicó que su demora en aceptar participar se debió a conflictos de agenda. A pesar de no sentirse del todo confiado, mostró entusiasmo por cocinar, destacando que disfruta de platos como la fabada y los guisos. Su plato estrella es el asado banderita con huevo frito, y en caso de tener la oportunidad, invitaría al famoso chef Jamie Oliver a cocinar con él.