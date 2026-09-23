La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.
El sorteo número 41364 de La Previa se realizó el miércoles 23 de septiembre a las 10:15, destacando el número 3379 en la primera posición, asociado a la interpretación tradicional 'A primera (Ladrón)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41364 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3379, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ladrón).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3379
2° 9702
3° 4813
4° 2698
5° 6592
6° 3502
7° 0906
8° 8197
9° 9621
10° 6402
11° 1230
12° 4737
13° 9669
14° 9776
15° 8257
16° 4585
17° 0422
18° 2164
19° 4149
20° 3613
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41364 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 23 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 3379, interpretado como A primera (Ladrón).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en Cadena 3.