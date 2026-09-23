En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.

El sorteo número 41364 de La Previa se realizó el miércoles 23 de septiembre a las 10:15, destacando el número 3379 en la primera posición, asociado a la interpretación tradicional 'A primera (Ladrón)'.

23/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 41364 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3379, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ladrón).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3379
2° 9702
3° 4813
4° 2698
5° 6592
6° 3502
7° 0906
8° 8197
9° 9621
10° 6402
11° 1230
12° 4737
13° 9669
14° 9776
15° 8257
16° 4585
17° 0422
18° 2164
19° 4149
20° 3613

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41364 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 23 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 3379, interpretado como A primera (Ladrón).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en Cadena 3.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf