Wanda Nara se enfrenta a periodista tras pregunta sobre Martín Migueles: "Pelotu..."

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La conductora Wanda Nara tuvo un intercambio tenso con la periodista Karina Iavícoli durante un evento de prensa en el que se promocionó la nueva temporada de MasterChef Celebrity. La pregunta de Iavícoli sobre su relación con el empresario Martín Migueles, quien enfrenta una denuncia del Banco Central por operaciones millonarias, desató la incomodidad de la mediática.

En medio de la presentación del programa, Wanda Nara se mostró entusiasmada por el estreno de su película y la nueva temporada de MasterChef, programada para el prime time de Telefe. Sin embargo, cuando la periodista indagó sobre la situación legal de su pareja, Nara reaccionó con firmeza: "Y a Karina Iavícoli le respondo que yo no tengo nada que ver en cuestiones judiciales de mis parejas o de mis ex".

La mediática continuó expresando su frustración ante el interés de la prensa en los problemas legales de sus ex parejas, mencionando situaciones previas que la habían involucrado. "Digo mis ex porque a veces sale una causa de L-Gante y me llaman, un problema de Maxi en el exterior y me llaman. Mi ex conduce sin cinturón y me preguntan a mí", afirmó.

Al no recibir una respuesta satisfactoria, Karina Iavícoli insistió: "Bueno, no me contestás nada. Entonces no te importa haber salido con un tipo...". Ante esta provocación, Nara finalizó la entrevista recomendando a las mujeres que se independicen y se enfoquen en sus propias vidas: "Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas. Y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que los arreglen ellos".

Además, la conductora agregó: "Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo". Sin embargo, al despedirse de Ángel de Brito y alejarse, se le escuchó decir en voz baja: "Está pelotuda...", refiriéndose a la periodista.

En otro momento de la conferencia, Wanda Nara celebró el regreso de MasterChef, expresando que se siente muy cómoda en su rol: "Siento que ya lo hago de taquito. Me puedo divertir y relajar mucho más, con los participantes, con lo que pasa y con el jurado". Ante las especulaciones sobre si su participación está guionada, Nara aseguró: "Me siento como si estuviese en el living de mi casa, diciendo y haciendo lo que quiero, porque nunca me pusieron trabas ni 'no digas esto, no digas aquello', entonces tengo una libertad que me encanta".