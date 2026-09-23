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Rosario reunirá a los fiscales generales del país junto a Pullaro, Monteoliva y Mahiques

La ciudad será sede de las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos y Fiscales, con 22 procuradores y fiscales generales de todo el país, desde el 1 de octubre. Habrá especialistas nacionales e internacionales y una agenda atravesada por crimen organizado, microtráfico, cibercrimen y política criminal.

23/09/2026 | 09:39Redacción Cadena 3 Rosario

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Pullaro, Monteoliva, Mahiques y Vranicich.

FOTO: Pullaro, Monteoliva, Mahiques y Vranicich.

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Rosario será la próxima semana el centro de un encuentro de alcance federal sobre seguridad, justicia y política criminal. La ciudad recibirá las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos y Fiscales, con la participación confirmada de 22 procuradores y fiscales generales de distintas jurisdicciones del país y especialistas nacionales e internacionales.

La sede fue impulsada por la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, quien además ocupa la vicepresidencia del Consejo Federal de Política Criminal. El encuentro comenzará formalmente el jueves 1° de octubre y se extenderá hasta el viernes 2, con una agenda especialmente enfocada en las nuevas modalidades del crimen y las herramientas de investigación y persecución penal.

El acto de apertura está previsto para las 10 del jueves y tendrá un fuerte peso institucional. Están anunciados el gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros; el titular del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena; y Vranicich.

Uno de los principales ejes llegará inmediatamente después de la apertura: “Organizaciones criminales: desafíos contemporáneos para los Ministerios Públicos Fiscales”. Allí expondrán Giovanni Tartaglia Polcini, del programa europeo PAcCTO 2.0; David Kennedy, director de la National Network for Safe Communities del John Jay College de Nueva York; y Marcelo Bergman, especialista en inseguridad y violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Vranicich será la moderadora.

Rosario y la experiencia santafesina tendrán además un lugar central en el panel sobre narcocriminalidad, desfederalización y microtráfico. Participarán fiscales y funcionarios de distintas jurisdicciones y, para exponer el modelo implementado en Santa Fe, estarán el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, y la fiscal Carla Cerliani. También intervendrá Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

La primera jornada continuará con un panel sobre análisis criminal, focos investigativos y persecución penal estratégica. Entre los expositores estará Ignacio Castillo Val, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público de Chile. También se abordarán el uso de herramientas balísticas y los aspectos económicos de las organizaciones criminales, con la participación del fiscal rosarino Sebastián Narvaja, el fiscal federal Juan Agustín Argibay Molina y el presidente de la Unidad de Información Financiera, Matías G. Álvarez.

El viernes 2, la actividad comenzará con el izamiento de la bandera argentina en el Monumento Nacional a la Bandera y continuará con debates sobre litigación ambiental estratégica y el lugar de las víctimas dentro de la política criminal. En este último panel participarán representantes de Ministerios Públicos de distintas provincias y organizaciones de víctimas.

Otro de los capítulos relevantes estará dedicado a la responsabilidad penal adolescente, los entornos digitales y las violencias extremas. Entre los oradores figuran el fiscal general de Salta, Pedro García Castiella; Michael Nader, agregado del FBI en Buenos Aires; y especialistas vinculados al análisis del terrorismo internacional y la investigación antiterrorista.

Las jornadas cerrarán el viernes con una discusión de creciente peso en las fiscalías: cibercrimen e inteligencia artificial aplicada a los Ministerios Públicos. Participarán especialistas de la Corte Suprema, fiscales especializados de Buenos Aires y Córdoba y Marcos Salt, director del posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital de la UBA. El cierre, previsto para las 16, quedará a cargo de las autoridades del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y del Consejo Federal de Política Criminal.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario? Las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos y Fiscales.

¿Quién es la organizadora del evento? La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich.

¿Cuándo se desarrollará el encuentro? Desde el jueves 1° de octubre hasta el viernes 2.

¿Dónde se llevará a cabo el evento? En Rosario, en la provincia de Santa Fe.

¿Por qué es importante este encuentro? Se abordarán temas relevantes sobre seguridad, justicia y política criminal, incluyendo nuevos desafíos en la lucha contra el crimen.

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