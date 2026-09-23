Rescatan carpinchos bebés en San Roque tras ser ofrecidos por WhatsApp

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – La Policía de Corrientes logró rescatar a tres carpinchos bebés que eran ofrecidos a la venta mediante la aplicación WhatsApp en la localidad de San Roque. Los animales fueron trasladados al Centro de Conservación Aguará para recibir la atención adecuada.

El operativo se inició cuando la Policía Rural de San Roque recibió información sobre un hombre que estaba ofreciendo tres carpinchos jóvenes. Los agentes se dirigieron al paraje Rosado Grande donde se encontraron con Alberto Gregorio Niz, quien confesó haber encontrado a los animales en un estero.

Durante la conversación, Niz reveló que uno de los carpinchos ya había sido vendido por $20 mil a un vecino. Ante esta situación, las autoridades se comunicaron con el comprador y ambos hombres decidieron entregar voluntariamente los animales, según confirmaron desde la agencia Noticias Argentinas.

Los tres carpinchos fueron puestos bajo resguardo y, por orden del fiscal Rural José Omar Cáceres, se abrió una causa de oficio por posible violación de la Ley Nacional de Fauna Nº 22.421.

Los animales fueron trasladados al Centro de Conservación Aguará, ubicado en Paso de la Patria, donde se les proporcionaron los cuidados necesarios.

"Porque por más mansos o simpáticos que puedan parecer, los animales silvestres no son mascotas ni mercancía: su lugar está en la naturaleza", se afirmó en el comunicado emitido por las autoridades.