Murió la joven atropellada en las picadas de Mendoza: el choque, la seguridad y las dos versiones

La tragedia que sacude al automovilismo mendocino sumó un trágico desenlace este martes con el fallecimiento de Morena González, la joven de 18 años que permanecía internada en gravísimo estado tras ser alcanzada por un auto de competición durante una jornada de carreras en el picódromo del departamento Lavalle.

El caso, que inicialmente se tramitaba en la Unidad Fiscal de Tránsito bajo la instrucción de la fiscal Gisela Lana, pasó a ser investigado como homicidio culposo.

El siniestro se desencadenó el pasado domingo 20 de septiembre cuando un vehículo Chevrolet 400 sufrió un desperfecto en el motor, se despistó a alta velocidad e impactó de lleno contra el muro de contención.

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La violencia del choque desintegró la estructura de bloques de cemento, cuyos fragmentos salieron proyectados hacia la zona de gradas donde se encontraba el público.

Morena, oriunda de Junín y apasionada por la gimnasia artística, quedó atrapada debajo de los escombros, mientras que otros tres jóvenes de 20, 23 y 27 años sufrieron politraumatismos.

La muerte de la joven encendió una fuerte controversia en torno a las condiciones de habilitación y seguridad del predio.

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Por un lado, desde la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD) se emitió un comunicado informando que las competencias de Lavalle no contaban con su fiscalización ni cumplían con las exigencias reglamentarias requeridas para resguardar a los espectadores.

Sin embargo, Óscar Zamora, presidente de la Federación Mendocina del Deporte Motor, ofreció un testimonio contrapuesto y sostuvo que el evento estaba completamente en regla: "Estamos ante un accidente totalmente inusual. Tanto la persona que solicita la competencia como el dueño del circuito tenían todo arreglado dentro de lo que marca la ley. Los chicos estaban sentados donde corresponde y los bloques de cemento volaron hacia ellos con las consecuencias que ya sabemos".

Por su parte, el piloto del Chevrolet 400 dio resultado negativo en el examen toxicológico y de alcoholemia realizado inmediatamente después del hecho.

La empresa concesionaria del predio, Matus Elementos de Competición, se puso a disposición de la familia de la víctima, en tanto que la Justicia avanza en la pericia técnica del vehículo y el análisis del perímetro de protección para deslindar las responsabilidades penales e institucionales de la tragedia.