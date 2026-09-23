Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.
El sorteo número 5475 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó hoy miércoles 23 de septiembre a las 12:00, destacando el número 7619 en la cabeza, interpretado como A primera (Pescado).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5475 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el día miércoles 23 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 7619, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7619
2° 0501
3° 4129
4° 6482
5° 1582
6° 0574
7° 3420
8° 3530
9° 5419
10° 0036
11° 6648
12° 5445
13° 7606
14° 1510
15° 1615
16° 8905
17° 9232
18° 3735
19° 8685
20° 9116
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5475 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 23 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7619, interpretado como A primera (Pescado).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Quiniela.