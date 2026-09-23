Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.

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El sorteo número 5475 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el día miércoles 23 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 7619, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Pescado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7619

2° 0501

3° 4129

4° 6482

5° 1582

6° 0574

7° 3420

8° 3530

9° 5419

10° 0036

11° 6648

12° 5445

13° 7606

14° 1510

15° 1615

16° 8905

17° 9232

18° 3735

19° 8685

20° 9116