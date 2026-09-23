Almada y Foyth se quedan afuera de la Selección argentina por lesiones en la previa de la FIFA
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la "Albiceleste".
FOTO: Thiago Almada, baja para la fecha FIFA
Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El volante ofensivo Thiago Almada y el defensor Juan Foyth han sido desafectados de la Selección argentina debido a lesiones, lo que significa que se perderán la próxima triple fecha FIFA.
La Selección argentina comunicó a través de sus redes sociales que: "Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país".
Ambos futbolistas venían lidiando con problemas físicos. Almada tuvo que ser sustituido a los cinco minutos del partido entre River y Huracán el pasado sábado, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura, y se confirmó que sufre un desgarro grado 1 en el cuádriceps. Por su parte, Foyth no participó en los últimos encuentros con Villarreal en España a causa de molestias musculares.
Aún no se ha dado a conocer quiénes podrían ocupar sus lugares en el equipo nacional.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Almada y Foyth?
Ambos jugadores fueron desafectados de la Selección argentina por lesiones.
¿Cuál es la razón de su baja?
Almada padece un desgarro grado 1 en el cuádriceps y Foyth tiene molestias musculares.
¿Cuándo se perderán los partidos?
Se perderán la triple fecha FIFA de amistosos que se disputará en el país.
¿Qué se sabe sobre sus reemplazos?
Aún no se ha confirmado quiénes ocuparán sus lugares en el equipo.
¿Qué pasa con la despedida de Messi?
La venta de entradas para su despedida comenzará el jueves 24 a las 18.
[Fuente: Noticias Argentinas]