Almada y Foyth se quedan afuera de la Selección argentina por lesiones en la previa de la FIFA

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El volante ofensivo Thiago Almada y el defensor Juan Foyth han sido desafectados de la Selección argentina debido a lesiones, lo que significa que se perderán la próxima triple fecha FIFA.

La Selección argentina comunicó a través de sus redes sociales que: "Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país".

Ambos futbolistas venían lidiando con problemas físicos. Almada tuvo que ser sustituido a los cinco minutos del partido entre River y Huracán el pasado sábado, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura, y se confirmó que sufre un desgarro grado 1 en el cuádriceps. Por su parte, Foyth no participó en los últimos encuentros con Villarreal en España a causa de molestias musculares.

Aún no se ha dado a conocer quiénes podrían ocupar sus lugares en el equipo nacional.