En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Almada y Foyth se quedan afuera de la Selección argentina por lesiones en la previa de la FIFA

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la "Albiceleste".

23/09/2026 | 13:42Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Thiago Almada, baja para la fecha FIFA

FOTO: Thiago Almada, baja para la fecha FIFA

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) -- El volante ofensivo Thiago Almada y el defensor Juan Foyth han sido desafectados de la Selección argentina debido a lesiones, lo que significa que se perderán la próxima triple fecha FIFA.

La Selección argentina comunicó a través de sus redes sociales que: "Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país".

Ambos futbolistas venían lidiando con problemas físicos. Almada tuvo que ser sustituido a los cinco minutos del partido entre River y Huracán el pasado sábado, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura, y se confirmó que sufre un desgarro grado 1 en el cuádriceps. Por su parte, Foyth no participó en los últimos encuentros con Villarreal en España a causa de molestias musculares.

Aún no se ha dado a conocer quiénes podrían ocupar sus lugares en el equipo nacional.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Almada y Foyth?
Ambos jugadores fueron desafectados de la Selección argentina por lesiones.

¿Cuál es la razón de su baja?
Almada padece un desgarro grado 1 en el cuádriceps y Foyth tiene molestias musculares.

¿Cuándo se perderán los partidos?
Se perderán la triple fecha FIFA de amistosos que se disputará en el país.

¿Qué se sabe sobre sus reemplazos?
Aún no se ha confirmado quiénes ocuparán sus lugares en el equipo.

¿Qué pasa con la despedida de Messi?
La venta de entradas para su despedida comenzará el jueves 24 a las 18.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf