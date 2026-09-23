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Racing de Nueva Italia recupera a un jugador clave para enfrentar a Godoy Cruz

El goleador académico se recuperó de un desgarro y estará el domingo cuando el equipo de Coleoni reciba al "Tomba".

23/09/2026 | 14:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Chavarría, el artillero de Racing

FOTO: Chavarría, el artillero de Racing

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Racing de Nueva Italia trabaja en pos de revertir el momento deportivo que lo aleja de la clasificación al reducido y a la vez lo compromete con el descenso.

"La Academia" lleva tres derrotas consecutivas y apenas un gol en esos tres partidos, que encima fue en contra (el de Toloza de Morón).

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El último tanto de un jugador propio fue de Pablo Chavarría el pasado 30 de agosto por la fecha 17, cuando Racing venció a Colón de Santa Fe 1-0.

Precisamente Chavarría es la novedad más trascendente para los dirigidos por Gustavo Coleoni, que este domingo desde las 17 recibirán a Godoy Cruz de Mendoza, uno de los equipos más encumbrados del Grupo A de la Primera Nacional.

El ex delantero de Belgrano se recuperó del desgarro y reaparecerá ante el “Tomba”.

Chavarría es el artillero en la gestión Coleoni con 5 tantos: 2 a Acassuso y a San Telmo; 1 a San Miguel y Colón. Marcando, además, la mitad de los goles que Racing anotó desde la vuelta del “Sapito”.

En lo que va de la temporada, Chavarría convirtió 9 de los 26 tantos que Racing hizo desde la 1° fecha de la temporada y 8 de esos 9 los marcó en Nueva Italia. De hecho, su único gol de visitante lo hizo ante el mismo Godoy Cruz, en Mendoza, durante la primera rueda.

Lectura rápida

¿Qué está intentando hacer Racing de Nueva Italia?
Revertir su momento deportivo que lo aleja de la clasificación y lo compromete con el descenso.

¿Cuántas derrotas consecutivas tiene la Academia?
La Academia lleva tres derrotas consecutivas.

¿Quién es la novedad más trascendente para el equipo?
Pablo Chavarría es la novedad más trascendente, ya que se recuperó de un desgarro.

¿Cuándo juega Racing y contra quién?
Racing jugará el domingo a las 17 contra Godoy Cruz de Mendoza.

¿Cuántos goles ha anotado Chavarría en la temporada?
Chavarría ha anotado 9 de los 26 goles que Racing ha hecho en la temporada.

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