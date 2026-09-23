Racing de Nueva Italia recupera a un jugador clave para enfrentar a Godoy Cruz

Racing de Nueva Italia trabaja en pos de revertir el momento deportivo que lo aleja de la clasificación al reducido y a la vez lo compromete con el descenso.

"La Academia" lleva tres derrotas consecutivas y apenas un gol en esos tres partidos, que encima fue en contra (el de Toloza de Morón).

/Inicio Código Embebido/

?? Fecha 31 ?? Godoy Cruz

??? Miguel Sancho pic.twitter.com/4Aob7C7qz4 — Club Atlético Racing (@ClubARacing) September 22, 2026

/Fin Código Embebido/

El último tanto de un jugador propio fue de Pablo Chavarría el pasado 30 de agosto por la fecha 17, cuando Racing venció a Colón de Santa Fe 1-0.

Precisamente Chavarría es la novedad más trascendente para los dirigidos por Gustavo Coleoni, que este domingo desde las 17 recibirán a Godoy Cruz de Mendoza, uno de los equipos más encumbrados del Grupo A de la Primera Nacional.

El ex delantero de Belgrano se recuperó del desgarro y reaparecerá ante el “Tomba”.

Chavarría es el artillero en la gestión Coleoni con 5 tantos: 2 a Acassuso y a San Telmo; 1 a San Miguel y Colón. Marcando, además, la mitad de los goles que Racing anotó desde la vuelta del “Sapito”.

En lo que va de la temporada, Chavarría convirtió 9 de los 26 tantos que Racing hizo desde la 1° fecha de la temporada y 8 de esos 9 los marcó en Nueva Italia. De hecho, su único gol de visitante lo hizo ante el mismo Godoy Cruz, en Mendoza, durante la primera rueda.