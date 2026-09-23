Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 23 de septiembre

En el contexto económico actual de Argentina, es fundamental estar al tanto de las cotizaciones del dólar, dado su impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos. Este miércoles 23 de septiembre, las diferentes modalidades del dólar presentaron las siguientes cotizaciones: el dólar oficial se encuentra a $1.485 para compra y $1.535 para venta, que es el que se utiliza en transacciones regulares y operaciones bancarias.

Por otro lado, el dólar blue, que es la cotización del mercado paralelo, se está comercializando a $1.540 en la compra y $1.560 en la venta. Este tipo de cambio es seguido de cerca, ya que suele reflejar la oferta y la demanda del mercado negro, especialmente en momentos de incertidumbre económica.

Asimismo, el dólar bolsa se cotiza a $1.537 para compra y $1.540.1 para venta. Este tipo se obtiene mediante la compra y venta de acciones o bonos en el mercado local, y puede ser utilizado por aquellos que buscan salir del peso argentino sin recurrir al mercado informal.

Otra alternativa es el dólar contado con liquidación (CCL), que se encuentra en $1.603.1 de compra y $1.604.1 de venta. El CCL es una herramienta que permite a los inversores transferir dinero al exterior mediante la compra de acciones por el mismo valor que se liquidan en el extranjero.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se sitúa en $1.599.68 en compra y $1.603.81 en venta, reflejando un auge en el uso de estos activos digitales como refugio ante la devaluación del peso.

Por último, la cotización del dólar tarjeta, utilizado al realizar compras en el exterior o en moneda extranjera, está ubicada en $1.930.5 de compra y $1.995.5 de venta. Este tipo de cambio incluye recargos impositivos, lo que lo convierte en una opción más cara.

Las diferencias entre las distintas cotizaciones del dólar responden a diversos factores, incluyendo la regulación gubernamental, la oferta y demanda de divisas, y la percepción general de la estabilidad económica del país. En un contexto de alta inflación y un peso que se devalúa constantemente, muchos argentinos recurren al mercado blue o a otras modalidades para proteger su patrimonio.