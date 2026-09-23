Grabois cruzó a Milei por su discurso en la ONU: "Le vamos a entregar la soberanía a la tecnocracia"

FOTO: Grabois cruzó a Milei por su discurso en la ONU. (Foto: archivo)

El dirigente social Juan Grabois cuestionó duramente el discurso que el presidente Javier Milei brindó este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo que su propuesta implica entregar recursos estratégicos y soberanía nacional a sectores tecnológicos.

Grabois apuntó especialmente contra el tramo de la exposición presidencial dedicado a la inteligencia artificial, en el que Milei afirmó que Argentina cuenta con minerales críticos, energía y talento para competir en la cadena de valor y propuso convertir al país en un lugar competitivo para el desarrollo de esa tecnología. También planteó un marco jurídico de vanguardia, beneficios fiscales y evitar una regulación preventiva de la IA.

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Además de ser un imbécil ignorante, además de un lorito lobotomizado que repite a Trump, además de plagiar a Gramsci sin saber que es un "sucio comunista", lo que dice Milei es que básicamente le vamos a entregar el territorio, los minerales críticos, la energía y la soberanía… pic.twitter.com/8kDPOP9Knu — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2026

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A través de sus declaraciones, Grabois cuestionó el enfoque del Presidente y afirmó que, detrás de su propuesta, existe una transferencia de recursos estratégicos hacia sectores tecnológicos.

“Además de ser un imbécil ignorante, además de ser un lorito lobotomizado que repite a Trump, además de plagiar a Gramsci sin saber que es un ‘sucio comunista’”, expresó el dirigente al referirse a Milei.

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Luego sostuvo que, a su entender, el planteo presidencial significa que “básicamente le vamos a entregar el territorio, los minerales críticos, la energía y la soberanía nacional a la tecnocracia”.

Grabois también cuestionó la utilización de una referencia de Antonio Gramsci durante el discurso presidencial. Milei había citado la idea de que existen momentos históricos en los que un mundo comienza a desaparecer antes de que el siguiente termine de nacer y definió esos períodos como momentos de transformación en los que las naciones pueden construir el mundo que vendrá.

En ese contexto, Grabois retomó el concepto del “claroscuro” atribuido a Gramsci y señaló que, en esos períodos de transición, “surgen los monstruos”.

El dirigente calificó de esa manera al modelo que, según su interpretación, representa Milei y cuestionó lo que definió como un “paradigma tecnocrático”.

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El eje de la crítica coincide con uno de los principales planteos tecnológicos del discurso presidencial. Milei sostuvo ante la ONU que Argentina debe ubicarse “en la vanguardia de la libertad” en materia de inteligencia artificial y defendió que Occidente lidere el desarrollo de la tecnología para alinearlo con valores como la libertad, la propiedad privada y la dignidad humana.

Grabois, en cambio, cuestionó el impacto que ese modelo podría tener sobre distintos aspectos de la sociedad. Según planteó, un desarrollo tecnológico desregulado puede amenazar “el trabajo, la verdad, la libertad, la dignidad humana y la propia vida en la tierra”.

La crítica se produjo pocas horas después del discurso de Milei ante la Asamblea General, donde el Presidente también abordó el reclamo argentino por las Islas Malvinas, cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas y defendió una mayor apertura para el desarrollo de inteligencia artificial en el país.

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