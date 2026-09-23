Milei y Marco Rubio afianzan la agenda bilateral en Nueva York antes de un anuncio financiero clave

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, en una cumbre donde ambas delegaciones ratificaron la solidez del vínculo estratégico en materia de energía, minerales críticos, agricultura y seguridad hemisférica.

Tras el intercambio, el funcionario estadounidense celebró la sintonía entre ambas naciones a través de sus redes sociales: "Me alegra ver al presidente de Argentina, @JMilei, hoy en Nueva York. Nuestra relación bilateral es sólida y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en materia de energía, minerales críticos y agricultura", publicó Rubio en su cuenta de X.

La reunión se produjo en la antesala de un anuncio formal previsto para este miércoles en el Consulado argentino en Nueva York, donde se presentaría un esquema de financiamiento para inversiones en infraestructura por cerca de USD 7.000 millones durante 2027. Cerca de USD 6.000 millones de ese total estarían destinados a Argentina LNG, el proyecto exportador de gas liderado por YPF junto a Eni y XRG. La operación contempla el respaldo de agencias norteamericanas como el Exim Bank e inversores privados.

A la par de las gestiones económicas y su participación en la iniciativa de seguridad regional “Escudo de las Américas” impulsada por Donald Trump, la comitiva argentina enfrentó un cruce diplomático con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Luego de que el primer ministro británico, Andy Burnham, defendiera en la ONU "el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas", el canciller Pablo Quirno ejerció el derecho a réplica de la delegación nacional.

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"Las islas están ilegalmente ocupadas por el Reino Unido. La Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido. Nuestro país reafirma su compromiso con una solución pacífica", enfatizó Quirno, quien además instó a Londres a "cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos del derecho internacional".

Milei completará su itinerario en Estados Unidos con su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU y exposiciones ante el Club Económico de Nueva York y el Consejo de las Américas.