Cordiez impulsa el eCommerce: nueva plataforma para una experiencia de compra rápida y personalizada

Cordiez presentó la renovación integral de su tienda online (www.cordiez.com.ar), desarrollada para ofrecer una experiencia de compra más rápida, intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo. Esta transformación responde a un proceso más amplio de innovación de la compañía que va más allá del canal digital: representa una evolución profunda en todos sus procesos internos para lograr que la compra online de cada cliente sea cada vez más ágil, fácil y conveniente.

Ecosistema tecnológico de alta performance al servicio del cliente

Para garantizar la máxima precisión en cada pedido, la nueva plataforma cuenta con las versiones más recientes de herramientas líderes a nivel mundial como VTEX y Janis Commerce. Ambas soluciones están integradas a un ecosistema de alta performance que, trabajando en conjunto con la inteligencia artificial y el análisis de datos mediante herramientas como Kigüi y Fligoo, permiten optimizar la gestión operativa y ofrecer una navegación personalizada y adaptada a las necesidades reales de los consumidores.

Innovación en la logística de última milla

Con el objetivo de acompañar las nuevas formas de consumo, la experiencia del cliente se completa con una importante mejora en el tramo final de entrega. Cordiez ha integrado a nuevos proveedores estratégicos en la logística de última milla, reduciendo tiempos de espera y garantizando que los pedidos lleguen al hogar de las familias cordobesas con la mayor eficiencia y calidad.

Beneficios exclusivos y sorteos de lanzamiento

Para celebrar este hito tecnológico enfocado en facilitar el recorrido de compra —desde la búsqueda de productos hasta la finalización del pedido—, se activaron promociones y descuentos exclusivos para el canal digital. Además, con el acompañamiento de distintas Marcas Amigas, quienes realicen compras online que incluyan productos participantes hasta el 30 de septiembre participarán por el sorteo de cinco notebooks.