Suecia, Noruega y España: ejemplos de políticas que reducen accidentes de tránsito

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El Observatorio Vial de CECAITRA llevó a cabo un análisis sobre las experiencias más exitosas a nivel mundial para identificar qué elementos podrían servir como referencia para fortalecer las políticas de seguridad vial en Argentina.

El informe destaca que "no existe una ley, una tecnología o una campaña que explique por sí sola sus avances. Detrás de las cifras hay algo más complejo: sistemas de seguridad vial construidos durante años, con objetivos claros, información, controles, infraestructura, educación y coordinación entre distintos organismos".

Uno de los casos más destacados es el de Suecia. En 1997, el país escandinavo adoptó la estrategia denominada "Visión Cero", que se basa en un principio fundamental: ninguna muerte o lesión grave en el tránsito es aceptable.

Este enfoque amplía la responsabilidad más allá del conductor, involucrando a quienes diseñan las rutas, los vehículos y las políticas de movilidad. Esta modificación de perspectiva lleva a plantearse no solo cómo evitar errores de los conductores, sino cómo crear un sistema que soporte esos errores sin que se traduzcan en tragedias.

Noruega ha implementado esta filosofía a través de un modelo de gestión bien desarrollado. Su Plan Nacional de Acción para la Seguridad Vial 2026-2029 incluye unas 200 medidas y compromete a diversos organismos de transporte, seguridad, salud, educación, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo es reducir gradualmente las víctimas hasta alcanzar cero muertes para 2050. En 2024, Noruega reportó solo 87 fallecidos en sus carreteras. Sin embargo, el caso más relevante para Argentina podría ser el de España. Allí, la disminución de la mortalidad no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de un sistema integral que combina legislación, fiscalización, infraestructura, educación y tecnología.

Un punto de inflexión fue la introducción de la licencia por puntos en 2006. Desde entonces, las muertes se han reducido más del 50%, pasando de 4.104 en ese año a 1.785 en 2024. No obstante, el sistema de puntuación nunca funcionó como una medida aislada.

Este sistema fue respaldado por una robusta red de fiscalización electrónica con radares y controles masivos de alcohol y drogas. Además, se llevaron a cabo intensas campañas de concientización, mejoras en la infraestructura vial, políticas para proteger a peatones y motociclistas, y un sofisticado sistema de recolección de datos para evaluar cada acción.

La actual Estrategia de Seguridad Vial 2030 se estructura en nueve áreas que abarcan a las personas, conductas de riesgo, ciudades, vías, vehículos, respuesta ante siniestros, datos, organizaciones e integración de políticas. La lección más importante de estos casos es que la seguridad vial es efectiva cuando deja de ser una serie de acciones aisladas y se convierte en una política transversal y continua.

Argentina también ha desarrollado herramientas en esta dirección. Existen organismos especializados, estadísticas a nivel nacional y provincial, sistemas de fiscalización y políticas dirigidas a reducir factores de riesgo. El desafío es profundizar la articulación entre estas herramientas, evaluar sus resultados y adaptar las políticas a las características de cada región y usuario de la vía pública.

La comparación internacional no debería verse como una competencia para determinar qué país lo hace mejor. Su verdadero valor radica en identificar qué decisiones han producido resultados y cómo pueden ser adaptadas a la realidad del tránsito en Argentina. La experiencia de Suecia resalta la necesidad de cambiar el paradigma; Noruega muestra que esa visión puede convertirse en un plan nacional con objetivos claros y responsabilidades definidas; y España ejemplifica cómo combinar legislación, fiscalización, tecnología, infraestructura y educación a lo largo de los años.

Aunque cada país sigue caminos distintos, todos comparten una premisa central: una muerte en el tránsito no es el resultado inevitable de un error humano, sino la falla de un sistema que necesita ser revisado y perfeccionado. Este es el aprendizaje global. La seguridad vial no se decreta; se construye a través de la medición, evaluación y sostenimiento de políticas a lo largo del tiempo. En este proceso, estudiar los modelos de países que han logrado reducir drásticamente su mortalidad resulta esencial. El verdadero desafío no radica solo en exigir a los usuarios que conduzcan mejor, sino en diseñar un entorno vial que no cobre vidas cada vez que se comete un error.