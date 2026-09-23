Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 30%, lo que contribuye a un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un cielo despejado a lo largo del día. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable. El viento seguirá soplando suave, contribuyendo a la estabilidad del tiempo.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con temperaturas variables. Para el jueves 24 de septiembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 25, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, también con cielo parcialmente nublado. El sábado 26, se espera una mínima de 16° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Para el domingo 27, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 28, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras.