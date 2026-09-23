El caso Adorni y su declaración jurada: "Es todo inverosímil"

La Fiscalía Federal analiza ahora la explicación presentada por Manuel Adorni para justificar el crecimiento de su patrimonio y, en particular, el origen de casi 600 mil dólares que el exjefe de Gabinete atribuye a operaciones con Bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública. El fiscal Gerardo Pollicita ya dio intervención a especialistas económicos y financieros para revisar las operaciones y determinar si la documentación presentada permite comprobar el relato.

Adorni respondió los 20 puntos planteados por la Fiscalía mediante un escrito de 78 páginas. Según su defensa, buena parte de los fondos cuestionados proviene de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, que habrían generado alrededor de 591.544 dólares. También incluyó como fuentes de su patrimonio los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti, la venta de un inmueble heredado por 73 millones de pesos y un crédito hipotecario de 100 mil dólares destinado a la compra de la propiedad de Indio Cuá.

Uno de los puntos discutidos es precisamente la casa de Indio Cuá. Adorni negó haber pagado 245 mil dólares por las refacciones, como había surgido en la investigación, y sostuvo que el costo real fue de 175 mil dólares. Su presentación incorporó además una pericia técnica destinada a respaldar esa estimación y cuestionar el cálculo utilizado originalmente para reconstruir sus gastos.

Sobre el origen de los dólares, el perito contador de la Justicia Federal Fernando Ariel Ruiz planteó reparos a la explicación. “Yo diría que son brechas existenciales, porque ninguna brecha existe”, sostuvo Ruiz al analizar el argumento de que las diferencias patrimoniales eran simplemente “brechas residuales”. Y agregó: “Lo que dice bien claro la ley 11.683 es que cuando uno presenta una declaración jurada, debe fielmente decir la verdad y declara la exactitud de los datos”.

Ruiz también puso el foco en la posibilidad de comprobar operaciones realizadas hace más de una década. “No es verificable. Yo no puedo verificar una norma del año 18 que ya está prescripta”, afirmó durante la entrevista. Y cuestionó especialmente que las operaciones con Bitcoin invocadas por Adorni se ubiquen entre 2014 y 2018: “Qué raro, ¿no? Justo cuando no estaban registrados y cuando estaba prescripta la declaración jurada”.

Otro de los argumentos que generó cuestionamientos fue la magnitud del dinero que Adorni asegura haber acumulado. “Cuando uno se hace de medio millón de dólares, porque no se hizo de diez mil dólares, que puede ser algo que le dejó en una casa de zapatos o algo enterrado en el fondo de la casa”, ironizó Ruiz. En ese tramo de la conversación utilizó además una comparación para explicar la dificultad de reconstruir el origen de fondos antiguos: “Yo digo que tengo medio millón de dólares, me dejó mi abuelita”.

El perito también señaló el tiempo que demoró la presentación judicial de Adorni y sostuvo que “ha tardado casi 160 días en presentar la declaración jurada”. En su interpretación, ese lapso obliga ahora a la Justicia a revisar con especial atención la documentación aportada. “Se ve que han encontrado algún caminito o alguna chicana para generar alguna duda, pero es todo inverosímil”, sostuvo Ruiz, en una valoración personal sobre la estrategia de la defensa.

Otro de los aspectos que puso bajo la lupa fue el blanqueo de capitales impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Ruiz planteó que, si Adorni ya contaba entonces con esos fondos, podría haber recurrido a ese mecanismo. “Él declaró: yo tenía 600 mil dólares ocultos”, señaló, y luego preguntó: “¿Qué le dijo en el 2016 a su cliente cuando tuvo blanqueo de Macri? El primero que tenía que haber blanqueado es él. ¿Y por qué no blanqueó?”. La cuestión, aclaró, forma parte de los interrogantes que deberán ser evaluados dentro de la investigación.

Ruiz también cuestionó el impacto político que tuvo el caso y afirmó: “El gobierno se manchó con este hombre. Se ha manchado con este hombre”. Y agregó: “Ha perdido credibilidad, ha perdido eficacia sosteniendo algo que es insostenible”. Estas expresiones corresponden a su interpretación sobre las consecuencias del caso y no constituyen una conclusión judicial sobre la responsabilidad de Adorni.

Ahora la Fiscalía deberá contrastar la documentación presentada con los registros disponibles sobre las operaciones con criptomonedas. La investigación busca determinar, entre otros aspectos, si las compras y ventas efectivamente ocurrieron como fueron relatadas y si Adorni puede acreditar que era titular de las billeteras utilizadas en el momento de esas operaciones. La Fiscalía, según informó LA NACION, no considera suficiente una explicación por sí sola y busca verificarla paso a paso.

El resultado de esa revisión será determinante para el futuro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La defensa sostiene que la evolución patrimonial tiene un “sustento razonable y verificable”, mientras que la Fiscalía analiza si las pruebas permiten corroborar esa explicación o si corresponde avanzar con nuevas medidas judiciales. Por ahora, la discusión está centrada en una pregunta concreta: si los bitcoins y el resto de las fuentes de ingresos invocadas permiten explicar de manera documentada el patrimonio que Adorni exhibió durante su paso por la función pública.

Entrevista de Alberto Lotuf.