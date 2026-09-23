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Cambió el día del debut de Sportivo Belgrano en la Copa Córdoba

El equipo de San Francisco debía enfrentar el 30 del corriente mes a Lambert de Monte Maíz, pero se pasó para el día siguiente. El detalle.

23/09/2026 | 14:55Redacción Cadena 3

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La Federación Cordobesa de Fútbol dispuso la modificación de la fecha correspondiente al encuentro que Sportivo Belgrano disputará ante Lambert de Monte Maíz, por la segunda etapa de la Copa Córdoba.

El partido, que estaba previsto para el miércoles 30 de septiembre, se llevará a cabo finalmente el jueves 1 de octubre, desde las 21 hs, en el Estadio Juan Pablo Francia.

La modificación responde a la disputa del encuentro amistoso internacional que protagonizarán la selección argentina y Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

De esta manera, Sportivo Belgrano y Lambert de Monte Maíz se enfrentarán en San Francisco por un lugar en la próxima instancia de la Copa Córdoba.

El conjunto visitante accedió a esta etapa luego de superar por 2-0 a Unión Central de Villa María, mientras que la "Verde" hará su estreno en la competencia provincial.

Lectura rápida

¿Qué encuentro se modifica? La modificación del encuentro entre Sportivo Belgrano y Lambert de Monte Maíz por la Copa Córdoba.

¿Quién confirmó la modificación? La Federación Cordobesa de Fútbol.

¿Cuándo se jugará el partido? El jueves 1 de octubre, a las 21 hs.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Estadio Juan Pablo Francia.

¿Por qué se cambió la fecha del partido? Debido a un amistoso internacional entre la Selección Argentina y Bolivia.

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