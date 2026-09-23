Cambió el día del debut de Sportivo Belgrano en la Copa Córdoba

La Federación Cordobesa de Fútbol dispuso la modificación de la fecha correspondiente al encuentro que Sportivo Belgrano disputará ante Lambert de Monte Maíz, por la segunda etapa de la Copa Córdoba.

El partido, que estaba previsto para el miércoles 30 de septiembre, se llevará a cabo finalmente el jueves 1 de octubre, desde las 21 hs, en el Estadio Juan Pablo Francia.

La modificación responde a la disputa del encuentro amistoso internacional que protagonizarán la selección argentina y Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

De esta manera, Sportivo Belgrano y Lambert de Monte Maíz se enfrentarán en San Francisco por un lugar en la próxima instancia de la Copa Córdoba.

El conjunto visitante accedió a esta etapa luego de superar por 2-0 a Unión Central de Villa María, mientras que la "Verde" hará su estreno en la competencia provincial.