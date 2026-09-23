Terror en un banco de La Matanza: tres ladrones entraron a los tiros y los clientes redujeron a uno

FOTO: Uno de los delincuentes fue reducido por clientes (Foto: Infobae).

Una mañana de pánico se vivió este miércoles en la sucursal del Banco Galicia de la localidad de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza.

Tres delincuentes armados irrumpieron en el sector de cajeros automáticos con intenciones de robo, desatando una balacera que, afortunadamente, no dejó personas heridas.

La valentía de los clientes presentes resultó clave para neutralizar a uno de los asaltantes antes de la llegada de la fuerza de seguridad.

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y Eva Perón, cuando un hombre de 52 años ingresó a la entidad bancaria con una mochila para realizar un depósito.

Detrás de él descendieron tres ladrones desde una camioneta y lo abordaron para sustraerle el dinero.

Al advertir el ataque y escuchar las primeras detonaciones dentro del recinto, un cliente junto a la víctima no dudaron en abalanzarse sobre uno de los agresores.

Mientras dos de los cómplices huían del lugar, los presentes lograron desarmar y reducir al sospechoso en el piso.

Efectivos de la Comisaría 4ª de Lomas del Mirador arribaron a los pocos minutos y concretaron la aprehensión del delincuente, un hombre de 42 años identificado por sus iniciales O.M.M. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola calibre .380 que estaba en poder del imputado.

"Empezó el forcejeo entre mi hijo y el otro muchacho para reducirlo. Yo no sabía qué hacer porque escuchaba los tiros, tiró como cuatro o cinco tiros. Cuando pude ver que lo habían reducido, bajé del auto. Gracias a Dios fue una desgracia con suerte", relató ante los medios Rosa, madre de uno de los hombres que intervino en la captura.

La causa quedó caratulada de manera provisoria como tentativa de robo agravado a banco. En tanto, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los dos prófugos y rastrear el paradero de la camioneta Volkswagen T-Cross en la que escaparon.