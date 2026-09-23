Ricardo Gaminara y el arte del cristal: "El gen del empresario argentino es aguantar y adaptarse"

Cristalería San Carlos se posiciona como una de las firmas más icónicas del sector productivo en la provincia de Santa Fe y un referente de la fabricación de vidrio soplado a boca en el país.

Con casi 80 años de trayectoria, la compañía sostiene un proceso de producción milenario y artesanal que ha llevado sus piezas a ser reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.

Al frente de la gestión desde hace 39 años, Ricardo Gaminara analizó las dinámicas del sector industrial y la resiliencia requerida para operar en el contexto nacional: "El gen del empresario argentino es la capacidad de aguantar, de reinventarnos, de adaptarnos a las situaciones, porque hay que tener muy buena memoria para saber cómo proceder. Para nosotros la decisión es mantenernos haciendo lo que sabemos y que el futuro nos acepte".

La empresa, que cuenta con más de 17.000 modelos desarrollados a lo largo de su historia, exporta entre un 20% y un 25% de su producción a mercados como Brasil y países de Europa.

No obstante, el empresario advirtió sobre las dificultades operativas y los efectos que generan las medidas económicas sobre el consumo interno: "Abrir la importación de golpe con un dólar bajo nos encuentra en una situación donde el poder de compra de la sociedad argentina está muy disminuido. Muchos de nuestros productos están valuados bajos a nivel mundial, pero caros en Argentina para la clase media".

A pesar de los desafíos del mercado globalizado y la pérdida de poder adquisitivo, Gaminara ratificó el compromiso de la industria artesanal y su participación activa en los encuentros del sector productivo de la Región Centro.

"La Argentina posible siempre existe en la capacidad de generarla. El empresario siempre va a tener más ideas que capital; no tenemos que perder la capacidad de proyectar y hacer cosas", concluyó.

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