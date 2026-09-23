Zelenskyy llama a líderes mundiales a estrangular ingresos de Rusia en la ONU
En su discurso ante la ONU, Zelenskyy enfatizó que los ingresos de Rusia deben ser un objetivo para limitar su capacidad bélica. También criticó la falta de acción de Putin hacia la paz.
FOTO: Zelenskyy en la ONU insta a líderes a asfixiar ingresos de Rusia
NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó el miércoles a los líderes mundiales a mantener estrangulados los ingresos de Rusia e impedir sus esfuerzos bélicos, al decir ante la Asamblea General de la ONU que "los ingresos de Rusia deben seguir siendo un objetivo".
"Cuando alguien le da más dinero a Rusia a través del comercio, le da a esta guerra más tiempo. Y esa es exactamente la razón por la que insistimos en limitar el comercio con el agresor, y por la que estamos quemando nosotros mismos los ingresos de Rusia", declaró Zelenskyy al hablar en inglés ante la Asamblea General de la ONU.
Rusia tendrá su turno el sábado para dirigirse a la asamblea. El presidente Vladímir Putin desde hace años no asiste a la asamblea sino que envía al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov. Lavrov manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles que Rusia está preparada para negociar con miras a una paz duradera, pero no se limitará a "pausar" la guerra. Argumentó que una pausa solo le daría a Ucrania y a quienes la respaldan tiempo para reunir más armas.
Zelenskyy culpó a Rusia por el impasse. "Siempre parece haber algo que impide que Putin diga: 'Se acabó. Basta. Paz'", indicó el mandatario ucraniano. "¿Pueden siquiera imaginarlo sin guerra? Él es el 'Paciente Cero', aquel desde quien la guerra sigue propagándose más lejos. ... Hay que detener al 'Paciente Cero'".
Rusia invadió Ucrania hace más de cuatro años y medio. Analistas occidentales estiman que han muerto más de 500.000 soldados rusos y que Ucrania ha registrado más de 500.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes. Ninguno de los dos países divulga sus propios totales de bajas.
La guerra ha tenido repercusiones globales en los envíos de combustible, fertilizantes y granos. Ha tenido repercusiones en la geopolítica, al ampliar las divisiones entre Rusia y Occidente.
Con las posiciones de guerra en el este y el sur de Ucrania prácticamente sin cambios desde el año pasado, Rusia y Ucrania han intensificado los ataques de largo alcance con drones y misiles.
Lectura rápida
¿Qué pidió Zelenskyy en la ONU?
Pidió a los líderes mundiales que mantengan limitados los ingresos de Rusia para frenar su capacidad bélica.
¿Cuándo se realizó el discurso?
El discurso tuvo lugar el miércoles ante la Asamblea General de la ONU.
¿Quién es el 'Paciente Cero' según Zelenskyy?
Se refiere a Putin, quien es visto como el origen del conflicto bélico.
¿Qué consecuencias ha tenido la guerra?
Ha generado repercusiones globales en el comercio de combustible, fertilizantes y granos.
¿Qué dijo Lavrov sobre la paz?
El ministro de Exteriores de Rusia afirmó que están listos para negociar, pero no aceptarán solo una pausa en la guerra.
[Fuente: AP]