El IMBECU celebra 50 años de contribuciones a la ciencia y la salud en Mendoza

El Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU), una de las instituciones más destacadas del CONICET en la región, conmemoró su 50º aniversario con una serie de actividades que reunieron a autoridades, investigadores, becarios y personal de apoyo del instituto. Desde su creación, el IMBECU se ha destacado por sus investigaciones en reproducción, lactancia, neuroquímica, farmacología del comportamiento, fisiología cardíaca y renal, y oncología, además de explorar la ciencia de datos y genómica.

El instituto fue fundado en 1976, resultado de la unión de varios laboratorios, entre ellos el Laboratorio de Reproducción y Lactancia (LARLAC) y la Unidad de Investigación en Neuroquímica y Farmacología del Comportamiento (UNEFCO). En la actualidad, lo componen diecinueve laboratorios que continúan con el legado de sus fundadores.

El acto de apertura del evento tuvo lugar en Mendoza y contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Med. Hebe Casado, y el presidente de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, Lic. Federico Morábito. La directora del CONICET Mendoza, Dra. Andrea Pattini, inauguró la ceremonia destacando la importancia de la ciencia en la región y el impacto del IMBECU en la salud pública.

Durante su discurso, Pattini mencionó al doctor Ricardo Deis, uno de los fundadores del laboratorio de reproducción y lactancia, como una figura clave en la historia del instituto. "Hoy celebramos una historia construida durante décadas de trabajo y compromiso científico", afirmó.

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Adriana García, también se dirigió a los presentes, resaltando la importancia de la investigación en el contexto social y el compromiso de la universidad con el bien común. "La investigación no es solo un logro académico, sino un pilar para el desarrollo de nuestra comunidad", afirmó.

El director del IMBECU, Dr. Walter Manucha, destacó el crecimiento del instituto desde sus inicios, cuando contaba con solo veintidós investigadores, hasta convertirse en una comunidad de más de cien profesionales. "Hoy conmemoramos medio siglo de investigación científica ininterrumpida en la región de Cuyo", enfatizó.

El evento incluyó la proyección de un video institucional que resumió la historia del IMBECU y una conferencia magistral a cargo de Diego Golombek, reconocido divulgador científico, quien habló sobre "La idea del cerebro: de misterio a órgano central".

El segundo día de conmemoraciones comenzó con una actuación de la banda militar del Liceo General Espejo, seguida de charlas científicas a cargo de investigadores del instituto. Se destapó una placa conmemorativa y se sembraron árboles en el ingreso del instituto como símbolo de crecimiento y compromiso con el medio ambiente.

Además, se organizó una muestra de fotografías y actividades de divulgación científica para acercar el trabajo del instituto a la comunidad, donde más de cien estudiantes participaron en propuestas prácticas sobre ciencia y salud.

Para cerrar las celebraciones, se programó un Seminario de Altura en el Parque Provincial Cordón del Plata, cuya fecha se confirmará de acuerdo a las condiciones climáticas.