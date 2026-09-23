Descubren un cráter de impacto antiguo de 390 millones de años en Quebec gracias a un astrónomo aficionado

Un astrónomo aficionado realizó un sorprendente descubrimiento en el año 2024 mientras exploraba mapas satelitales en busca de un lugar para acampar en la región de Côte-Nord, Quebec. Al observar una forma circular cerca del lago Marsal, se preguntó si podría tratarse de un cráter de impacto. Posteriormente, especialistas confirmaron que se trataba de un cráter de impacto de aproximadamente 25 kilómetros de diámetro, que se formó hace unos 390 millones de años.

Un hallazgo inesperado

El aficionado, identificado como Joël Lapointe, contactó a investigadores en Europa y América del Norte para compartir sus observaciones. Este interés llevó a un grupo de investigadores franceses a identificar la zona como el centro de una posible estructura de impacto en una reunión de la Meteoritical Society en 2024. Entre ellos se encontraba Gordon Osinski, un geólogo planetario de la Western University, quien organizó una expedición al lugar en octubre de 2025.

Desafíos en la expedición

La llegada al cráter no fue sencilla. El equipo voló en hidroavión, pero no pudo aterrizar en la orilla, lo que obligó a los investigadores a caminar 50 metros a través del agua. Una vez en tierra, se encontraron con un entorno complicado, descrito por Osinski como "vegetación profunda y enredada", lo que dificultó el trabajo del equipo.

Las encuestas geológicas previas habían interpretado las rocas locales como evidencia de una estructura volcánica, pero a medida que avanzaba la expedición, comenzaron a encontrar conos de fractura, estructuras que se forman bajo la intensa presión de un impacto, lo que sugirió que el cráter era, de hecho, el resultado de un impacto y no de actividad volcánica.

Un impacto devastador

La colisión que creó el cráter fue lo suficientemente poderosa como para generar una estructura compleja de aproximadamente 25 kilómetros de ancho, que incluye un levantamiento central y acantilados altos con características de unión columnar. Osinski advirtió que un impacto similar en la actualidad podría causar "devastación regional a gran escala" con efectos climáticos globales.

El análisis de las muestras de roca sugiere que el cráter se formó hace aproximadamente 390 millones de años, un periodo anterior a un aumento significativo en los impactos en la Tierra, que podría estar relacionado con colisiones en el cinturón de asteroides.

Tras conversaciones con el Consejo Innu de Ekuanitshit, los investigadores decidieron nombrar al cráter como Uhackatik. Aunque el origen del impacto es considerado esencialmente confirmado, se espera que un comité de la Meteoritical Society brinde un reconocimiento formal en su próxima reunión.

Un descubrimiento ciudadano

Para Lapointe, alertar a los científicos sobre este cráter ha sido una experiencia inolvidable. Expresó su alegría al recibir la confirmación de que su observación era correcta. Animó a otros a no ignorar sus intuiciones, incluso si no son expertos en el campo.

Los interesados en contribuir a descubrimientos científicos pueden participar en programas de ciencia ciudadana de NASA, que incluyen proyectos para buscar asteroides y cometas que podrían representar una amenaza para la Tierra.