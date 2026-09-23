Aníbal Lotocki declaró sobre la muerte de Cristian Zárate en juicio por mala praxis

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El excirujano Aníbal Lotocki compareció este miércoles por primera vez en el juicio relacionado con la muerte de Cristian Zárate, quien falleció el 15 de abril de 2021 tras una operación. Durante su declaración, Lotocki aseguró que "se presentaba como un paciente sano, como si no tuviera ningún problema de salud".

El acusado respondió a las preguntas de su abogado defensor Claudio Lifschitz, quien participó de la audiencia de forma virtual desde España, así como también de la Fiscalía y del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Lotocki comentó que "(Zárate) vino recomendado por amigas que se habían operado conmigo, que estaban contentas y conformes. Vino a verme para operarse, ya estaba decidido", describiendo al paciente como "un paciente sano", quien se presentaba sin aparentes problemas de salud.

En este contexto, Lotocki destacó que "la última vez que había ido al médico" fue "hace uno o dos años", y recordó que le recomendó a Cristian realizarse una "lipoaspiración" y una "transferencia de grasa a las zonas de los glúteos y los pectorales".

Respecto al día de la intervención quirúrgica, afirmó: "La enfermera me llamó para decirme que Zárate estaba descompensado, con la frecuencia respiratoria acelerada", y agregó: "El informe dice que el paciente tenía una cardiopatía importante, una cardiopatía y una coronariopatía. El corazón estaba hipertrofiado. El músculo cardíaco tenía un 30% más de volumen".

El sindicado, que cumple una condena de ocho años de prisión por lesiones graves a Silvina Luna y otras celebridades, afirmó que la ambulancia "tardó más de dos horas en llegar" al Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito, y mencionó que se ofreció para asistir al paciente durante su traslado a un sanatorio de alta complejidad.

Lotocki enfrenta una posible pena de entre ocho a 25 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual, según lo estipulado por el Código Penal. En el juicio también están involucrados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Asimismo, la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, también está siendo juzgada.

Además, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada de haber ocultado el teléfono de Lotocki para eludir a los investigadores, lo que se considera un encubrimiento agravado debido a la gravedad del delito antecedente.