Milei habló de inteligencia artificial en la ONU: "Argentina estará en la vanguardia de la libertad"

FOTO: Milei en la Asamblea General de la ONU. (Foto: NA)

El presidente Javier Milei destacó el potencial de Argentina para desarrollar inteligencia artificial y aseguró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el país buscará posicionarse como un polo competitivo para esa tecnología.

"La Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad", afirmó el mandatario durante su discurso en Nueva York, en el que dedicó parte de su exposición al desarrollo de la inteligencia artificial y a su impacto geopolítico.

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Milei destacó los recursos de Argentina para la IA

El Presidente sostuvo que el país cuenta con recursos que pueden permitirle participar en distintas etapas de la cadena de valor vinculada con la inteligencia artificial.

"Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor", afirmó.

En esa línea, planteó que la Argentina busca convertirse en "el lugar más competitivo del mundo para desarrollarla", con un marco jurídico que, según señaló, acompañe ese objetivo.

Además, de acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, Milei anticipó que habrá beneficios fiscales destinados a empresas que operen con agentes de inteligencia artificial.

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El mensaje de Milei sobre el liderazgo tecnológico

Milei también planteó que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene una dimensión geopolítica.

"La inteligencia artificial no es un asunto geopolíticamente neutral", afirmó el mandatario, quien sostuvo que Occidente debería liderar el desarrollo de esta tecnología.

Según explicó, ese liderazgo debería garantizar que la evolución de la IA sea compatible con valores que definió como fundamentales para su administración: "el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada, y la noción de dignidad humana".

El planteo formó parte de un discurso en el que Milei también abordó la política exterior argentina, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y el potencial energético de Vaca Muerta.