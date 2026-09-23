Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 46%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el sur (185°), y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 7° y una máxima de 20°. El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes en el transcurso del día. Los vientos continuarán del sur, manteniendo una brisa fresca. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 24 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 27°, con cielo nublado. El viernes 25, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 30°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 26, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el domingo 27, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo despejado.