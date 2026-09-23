Naoero: el antiguo nombre de Nauru resuena en la Asamblea de la ONU
Su territorio es de ocho millas cuadradas y viven allí aproximadamente 12.000 habitantes, es una antigua colonia del Pacífico que se independizó en 1968.
FOTO: David Adeang
Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- David Adeang, el presidente de un pequeño país insular anteriormente conocido como Nauru, anunció en la Asamblea General de la ONU que el nombre del país ha cambiado a Naoero. La información fue proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.
En su intervención ante los líderes mundiales, Adeang se mostró firme y orgulloso, dejando claro que el cambio de nombre tiene un significado especial para su nación.
Con un toque de suspenso, el presidente indicó que tenía algo importante que compartir.
"He viajado mucho", fueron sus palabras ante el auditorio en las Naciones Unidas, donde destacó la relevancia de este momento.
Naoero recupera su nombre histórico
Históricamente, la isla fue conocida como Naoero, y ahora vuelve a adoptar su antiguo nombre.
El territorio de Naoero abarca ocho millas cuadradas y cuenta con una población aproximada de 12.000 habitantes.
El país logró su independencia en 1968, después de haber estado bajo el dominio colonial de diversas potencias como Alemania, Australia, el Reino Unido y Nueva Zelanda.
El territorio del Pacífico había anunciado el cambio de nombre en agosto, tras expresar su intención en febrero de este año.
Lectura rápida
¿Qué anunció David Adeang?
Anunció el cambio de nombre de Nauru a Naoero en la Asamblea General de la ONU.
¿Cuál es la población de Naoero?
Aproximadamente 12.000 habitantes residen en Naoero.
¿Qué tamaño tiene Naoero?
Su territorio abarca ocho millas cuadradas.
¿Cuándo se independizó Naoero?
El país se independizó en 1968 tras un largo dominio colonial.
¿Qué significado tiene el cambio de nombre?
El cambio simboliza un retorno a la identidad histórica de la isla.
[Fuente: Noticias Argentinas]