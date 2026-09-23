En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

San Francisco demanda a Trump Media por acceso privilegiado en Truth Social

El procurador de la ciudad, David Chiu, argumenta que la empresa favorece el uso de información privilegiada al vender acceso anticipado a publicaciones en Truth Social.

23/09/2026 | 11:47Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

FOTO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — La ciudad de San Francisco ha decidido presentar una demanda contra la empresa de medios del presidente estadounidense Donald Trump, acusándola de favorecer el uso de información privilegiada al ofrecer a operadores de Wall Street acceso prioritario a sus publicaciones.

David Chiu, el procurador de la ciudad, es quien ha tomado la iniciativa legal contra Trump Media & Technology Group (TMTG), de la que Trump posee el 41%. Esta empresa es la propietaria de Truth Social, la red social que el mandatario utiliza frecuentemente para emitir sus mensajes, según ha informado la Agencia Noticias Argentinas.

La demanda se enfoca particularmente en Truth API, un producto que fue lanzado en julio, como detalla el sitio RFI.

La ventaja

Este servicio de pago, que puede costar hasta 100.000 dólares al mes, permite a sus suscriptores acceder a publicaciones de Trump, del vicepresidente JD Vance y de otras cuentas influyentes con una ventaja de una fracción de segundo sobre el público general.

Este acceso anticipado ofrece una ventaja considerable a las firmas de negociación algorítmica, permitiéndoles analizar anuncios que podrían impactar en los mercados. Desde el comienzo de la guerra con Irán, por ejemplo, los precios del petróleo han respondido de manera abrupta a algunas declaraciones del presidente en Truth Social.

"Es corrupción, así de simple. Los californianos no deberían verse obligados a competir contra firmas de negociación adineradas que compran acceso anticipado a información que mueve el mercado," señala Chiu en un comunicado.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
San Francisco demandó a Trump Media por acceso privilegiado a información en Truth Social.

¿Quién presentó la demanda?
El procurador de la ciudad, David Chiu, es quien lleva adelante la acción legal.

¿Cuándo se presentó la demanda?
La demanda fue presentada recientemente en septiembre de 2026.

¿Dónde se origina la demanda?
La acción legal proviene de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos.

¿Por qué se interpone la demanda?
Se argumenta que se favorece el uso de información privilegiada que perjudica a los inversores comunes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf