San Francisco demanda a Trump Media por acceso privilegiado en Truth Social

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — La ciudad de San Francisco ha decidido presentar una demanda contra la empresa de medios del presidente estadounidense Donald Trump, acusándola de favorecer el uso de información privilegiada al ofrecer a operadores de Wall Street acceso prioritario a sus publicaciones.

David Chiu, el procurador de la ciudad, es quien ha tomado la iniciativa legal contra Trump Media & Technology Group (TMTG), de la que Trump posee el 41%. Esta empresa es la propietaria de Truth Social, la red social que el mandatario utiliza frecuentemente para emitir sus mensajes, según ha informado la Agencia Noticias Argentinas.

La demanda se enfoca particularmente en Truth API, un producto que fue lanzado en julio, como detalla el sitio RFI.

La ventaja

Este servicio de pago, que puede costar hasta 100.000 dólares al mes, permite a sus suscriptores acceder a publicaciones de Trump, del vicepresidente JD Vance y de otras cuentas influyentes con una ventaja de una fracción de segundo sobre el público general.

Este acceso anticipado ofrece una ventaja considerable a las firmas de negociación algorítmica, permitiéndoles analizar anuncios que podrían impactar en los mercados. Desde el comienzo de la guerra con Irán, por ejemplo, los precios del petróleo han respondido de manera abrupta a algunas declaraciones del presidente en Truth Social.

"Es corrupción, así de simple. Los californianos no deberían verse obligados a competir contra firmas de negociación adineradas que compran acceso anticipado a información que mueve el mercado," señala Chiu en un comunicado.