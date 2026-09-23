Michelle Bolsonaro, ex primera dama de Brasil, internada por una fuerte jaqueca
La esposa de Jair Bolsonaro y ex primera dama ya había sido tratada por el mismo mal hace dos meses, cuando lanzó su candidatura al Senado.
FOTO: Jair Bolsonaro y su esposa, Michelle.
Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — Michelle Bolsonaro, ex primera dama de Brasil y actual candidata conservadora al Senado, fue hospitalizada recientemente debido a una jaqueca, según confirmaron fuentes del centro médico que la atiende, además de medios internacionales que accedieron a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.
La mujer, de 44 años, se encuentra "en tratamiento clínico especializado, sin previsión de alta hospitalaria" a causa de su jaqueca, según un comunicado emitido por el hospital DF Star de Brasilia, que fue difundido por el sitio dw.
Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente Jair Bolsonaro, está en campaña para alcanzar un escaño en la cámara alta durante las elecciones programadas para el 4 de octubre. En esa misma fecha, su hijastro Flávio Bolsonaro competirá contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales.
Esta no es la primera vez que la ex primera dama enfrenta problemas de salud relacionados con jaquecas, ya que había recibido tratamiento por el mismo motivo hace aproximadamente dos meses, justo cuando anunció su candidatura al Senado.
Michelle Bolsonaro, la tercera esposa de Jair Bolsonaro, es considerada una contendiente fuerte para obtener un escaño, de acuerdo con las encuestas, lo que marcaría su debut en un cargo electo, según informa el medio alemán.
Lectura rápida
¿Quién es Michelle Bolsonaro?
Es la ex primera dama de Brasil y actual candidata al Senado.
¿Por qué fue hospitalizada?
Debido a una jaqueca que requiere tratamiento clínico especializado.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 44 años.
¿Cuándo son las elecciones?
Las elecciones están programadas para el 4 de octubre.
¿Qué cargo busca?
Aspira a un escaño en la cámara alta del Senado brasileño.
[Fuente: Noticias Argentinas]