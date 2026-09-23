Michelle Bolsonaro, ex primera dama de Brasil, internada por una fuerte jaqueca

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — Michelle Bolsonaro, ex primera dama de Brasil y actual candidata conservadora al Senado, fue hospitalizada recientemente debido a una jaqueca, según confirmaron fuentes del centro médico que la atiende, además de medios internacionales que accedieron a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

La mujer, de 44 años, se encuentra "en tratamiento clínico especializado, sin previsión de alta hospitalaria" a causa de su jaqueca, según un comunicado emitido por el hospital DF Star de Brasilia, que fue difundido por el sitio dw.

Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente Jair Bolsonaro, está en campaña para alcanzar un escaño en la cámara alta durante las elecciones programadas para el 4 de octubre. En esa misma fecha, su hijastro Flávio Bolsonaro competirá contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales.

Esta no es la primera vez que la ex primera dama enfrenta problemas de salud relacionados con jaquecas, ya que había recibido tratamiento por el mismo motivo hace aproximadamente dos meses, justo cuando anunció su candidatura al Senado.

Michelle Bolsonaro, la tercera esposa de Jair Bolsonaro, es considerada una contendiente fuerte para obtener un escaño, de acuerdo con las encuestas, lo que marcaría su debut en un cargo electo, según informa el medio alemán.