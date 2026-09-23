María Corina Machado no puede regresar a Venezuela y permanece en Panamá
El partido de la opositora venezolana informó que su regreso fue frustrado. Se encuentra residenciada en Panamá tras varios intentos fallidos.
FOTO: La lideresa opositora de Venezuela, María Corina Machado.
Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — El intento de María Corina Machado por regresar a Venezuela desde su exilio en Panamá fue frustrado en las últimas horas, según comunicó su partido político, Vente Venezuela, aunque no se especificaron los responsables de esta situación, según informaron diversos medios internacionales.
Una fuente del equipo de la Premio Nobel de la Paz confirmó a la agencia AFP: "Sí, intentó volver, pero se frustró". La dirigente opositora ha intentado regresar a su país en varias ocasiones, pero hasta el momento no ha tenido éxito.
Machado dejó Venezuela en diciembre del año pasado para recibir la medalla del Nobel de la Paz en Noruega, en un escape que fue descrito como espectacular en un artículo de la Agencia Noticias Argentinas.
Antes de su salida, había permanecido en la clandestinidad para evitar su detención. Actualmente, reside en Panamá, según lo informado por el sitio dw.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con María Corina Machado?
Su intento de regreso a Venezuela fue frustrado, según su partido.
¿Quién es María Corina Machado?
Es una líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz.
¿Cuándo salió de Venezuela?
Salió en diciembre del año pasado para recibir un premio en Noruega.
¿Dónde se encuentra actualmente?
Reside en Panamá, tras salir de Venezuela.
¿Por qué no pudo regresar?
Los motivos del impedimento no han sido especificados por su partido.
[Fuente: Noticias Argentinas]