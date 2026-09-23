María Corina Machado no puede regresar a Venezuela y permanece en Panamá

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) — El intento de María Corina Machado por regresar a Venezuela desde su exilio en Panamá fue frustrado en las últimas horas, según comunicó su partido político, Vente Venezuela, aunque no se especificaron los responsables de esta situación, según informaron diversos medios internacionales.

Una fuente del equipo de la Premio Nobel de la Paz confirmó a la agencia AFP: "Sí, intentó volver, pero se frustró". La dirigente opositora ha intentado regresar a su país en varias ocasiones, pero hasta el momento no ha tenido éxito.

Machado dejó Venezuela en diciembre del año pasado para recibir la medalla del Nobel de la Paz en Noruega, en un escape que fue descrito como espectacular en un artículo de la Agencia Noticias Argentinas.

Antes de su salida, había permanecido en la clandestinidad para evitar su detención. Actualmente, reside en Panamá, según lo informado por el sitio dw.