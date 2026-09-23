Pezeshkian en la ONU: "Irán ha sido víctima del terrorismo estadounidense"

FOTO: Presidente de Irán en discurso en la ONU: "Hemos sido víctimas del terrorismo"

NACIONES UNIDAS — El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró el miércoles que su nación ha sido víctima del terrorismo por parte de Estados Unidos. Esto ocurrió durante un discurso en la Asamblea General de la ONU, en un contexto de conflicto, justo un día después de que el presidente Donald Trump amenazara con "aniquilar" a la república islámica.

En un tono desafiante, Pezeshkian presentó imágenes del fallecido líder supremo Alí Jamenei y de más de 150 escolares iraníes que fueron asesinados al inicio de la guerra. "Simplemente nos hemos defendido. No somos terroristas", afirmó ante los líderes mundiales. Afirmó que su pueblo ha sido blanco de "ataques cobardes" y que han respondido con la máxima fuerza. Según Pezeshkian, las agresiones provienen de Estados Unidos e Israel.

El presidente iraní continuó diciendo: "Sí, nos golpearon, pero no doblamos la rodilla". Al final de su intervención, mencionó a Trump directamente, asegurando que deben quedar claros los términos de diálogo. "Estamos listos para el diálogo, la diplomacia y las negociaciones sin aceptar el lenguaje de la fuerza", subrayó.

Sin embargo, Pezeshkian también hizo una afirmación que fue considerada falsa: "No atacamos a poblaciones civiles". En la región, marineros y trabajadores migrantes han estado entre las víctimas civiles de los ataques iraníes desde el inicio del conflicto.

El mandatario, visto como un político moderado dentro del panorama político iraní, llegó a Nueva York bajo estrictas medidas de seguridad y un intenso escrutinio. Su discurso se dio un día después de que Trump sugiriera en la misma plataforma que podría "aniquilar" a Irán si no se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra que ya dura casi siete meses.

Horas más tarde, Trump comunicó a la prensa que sus enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron una reunión de aproximadamente tres horas con funcionarios iraníes en el marco de la asamblea. Sin embargo, ofreció pocos detalles sobre el contenido de las conversaciones.

"Fue una muy buena reunión", expresó Trump, aunque también indicó que los funcionarios iraníes no eran de alto rango. Además, el secretario de Estado Marco Rubio mencionó que Trump estaría dispuesto a reunirse con Pezeshkian durante su estancia en Nueva York.

A pesar de estos intercambios, Teherán minimizó la importancia de este contacto, que representó el primer diálogo indirecto entre funcionarios de Estados Unidos e Irán desde la ruptura de un alto el fuego en junio. Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, reafirmó que la posición de su país en las negociaciones sigue siendo que se levante el bloqueo a los puertos iraníes y se liberen los activos congelados.

Baghaei agregó que las conversaciones, realizadas de manera indirecta a través de mediadores qataríes, "no eran nada nuevo". El discurso de Pezeshkian reafirmó la postura de Teherán, en un momento en que más de un año de negociaciones no ha logrado una solución sostenible. Su intervención se produce mientras continúan los ataques esporádicos en el estrecho de Ormuz, donde el transporte marítimo comercial se mantiene por debajo de los niveles previos a la guerra.

El año pasado, Pezeshkian ya había intervenido en la ONU, meses después de una guerra de 12 días entre Israel e Irán, que resultó en la muerte de muchos líderes militares y políticos de la república islámica. En esa ocasión, expresó: "Señoras y señores, todos ustedes fueron testigos de que este pasado junio mi país fue sometido a una agresión salvaje y a una flagrante violación de los principios más elementales del derecho internacional".