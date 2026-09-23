En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Thiago Cardozo se sumó a la selección de Uruguay para la gira en Japón

El arquero de Belgrano arribó a Sendai para sumarse a la concentración del elenco "charrúa", que disputará amistosos en Asia. No estaría en el clásico ante Talleres.

23/09/2026 | 13:51Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Thiago Cardozo se sumó al seleccionado

FOTO: Thiago Cardozo se sumó al seleccionado "charrúa" (Foto: @Uruguay)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Thiago Cardozo ya está en Japón para incorporarse a la concentración de la selección de Uruguay, que se prepara para disputar una serie de amistosos en Asia.

El arquero de Belgrano llegó a la ciudad de Sendai, donde se sumará al plantel uruguayo de cara a los próximos compromisos internacionales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, Cardozo no podrá estar presente, salvo algún cambio de último momento, en uno de los partidos más importantes para el “Pirata”: el clásico cordobés ante Talleres, previsto para el domingo 4 de octubre.

La ausencia del guardameta se produce en el marco de su convocatoria al seleccionado uruguayo, que lo tendrá entre sus integrantes durante esta gira por Asia.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf