Thiago Cardozo se sumó a la selección de Uruguay para la gira en Japón

Thiago Cardozo ya está en Japón para incorporarse a la concentración de la selección de Uruguay, que se prepara para disputar una serie de amistosos en Asia.

El arquero de Belgrano llegó a la ciudad de Sendai, donde se sumará al plantel uruguayo de cara a los próximos compromisos internacionales.

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Llegó Thiago y se va cerrando el plantel en Sendai ?? pic.twitter.com/CWgxJhzfjn — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 23, 2026

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De esta manera, Cardozo no podrá estar presente, salvo algún cambio de último momento, en uno de los partidos más importantes para el “Pirata”: el clásico cordobés ante Talleres, previsto para el domingo 4 de octubre.

La ausencia del guardameta se produce en el marco de su convocatoria al seleccionado uruguayo, que lo tendrá entre sus integrantes durante esta gira por Asia.