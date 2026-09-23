Thiago Cardozo se sumó a la selección de Uruguay para la gira en Japón
El arquero de Belgrano arribó a Sendai para sumarse a la concentración del elenco "charrúa", que disputará amistosos en Asia. No estaría en el clásico ante Talleres.
23/09/2026 | 13:51Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Cardozo se sumó al seleccionado "charrúa" (Foto: @Uruguay)
Thiago Cardozo ya está en Japón para incorporarse a la concentración de la selección de Uruguay, que se prepara para disputar una serie de amistosos en Asia.
El arquero de Belgrano llegó a la ciudad de Sendai, donde se sumará al plantel uruguayo de cara a los próximos compromisos internacionales.
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Llegó Thiago y se va cerrando el plantel en Sendai ?? pic.twitter.com/CWgxJhzfjn— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 23, 2026
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De esta manera, Cardozo no podrá estar presente, salvo algún cambio de último momento, en uno de los partidos más importantes para el “Pirata”: el clásico cordobés ante Talleres, previsto para el domingo 4 de octubre.
La ausencia del guardameta se produce en el marco de su convocatoria al seleccionado uruguayo, que lo tendrá entre sus integrantes durante esta gira por Asia.