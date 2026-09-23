En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima nublado, con temperaturas que oscilarán entre 6° y 17°. Se espera viento moderado y buena visibilidad.

23/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: cielo nublado y temperaturas frescas para el miércoles

FOTO: Clima en CABA: cielo nublado y temperaturas frescas para el miércoles

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este miércoles 23 de septiembre, la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** se encuentra bajo un cielo con **nubes cubiertas**. La temperatura actual es de **14°**, con una sensación térmica de **13°**. La humedad se sitúa en el **60%**, lo que contribuye a una sensación de frescura en la tarde. El viento sopla a **6 m/s** desde el norte, permitiendo una visibilidad óptima de **10000 metros**. La presión atmosférica es de **1017 hPa**.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se prevé una **mínima de 6°** y una **máxima de 17°**. A lo largo de la jornada, se mantendrá el cielo nublado, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones de viento y humedad pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente durante la mañana y la noche.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El jueves 24 de septiembre se espera un cielo despejado, con una **mínima de 9°** y una **máxima de 22°**. El viernes 25, las temperaturas oscilarán entre **14°** y **23°**, con cielo nublado. El sábado 26, se anticipan **mínimas de 13°** y **máximas de 19°**, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el domingo 27 se prevé un clima similar al de hoy, con **mínimas de 13°** y **máximas de 17°**.

En resumen, este miércoles 23 de septiembre en **CABA** se presenta un clima fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre con abrigo. Se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo para el resto de la semana, que traerán temperaturas más cálidas y cielos despejados.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf