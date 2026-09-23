Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre, la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** se encuentra bajo un cielo con **nubes cubiertas**. La temperatura actual es de **14°**, con una sensación térmica de **13°**. La humedad se sitúa en el **60%**, lo que contribuye a una sensación de frescura en la tarde. El viento sopla a **6 m/s** desde el norte, permitiendo una visibilidad óptima de **10000 metros**. La presión atmosférica es de **1017 hPa**.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se prevé una **mínima de 6°** y una **máxima de 17°**. A lo largo de la jornada, se mantendrá el cielo nublado, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones de viento y humedad pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente durante la mañana y la noche.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El jueves 24 de septiembre se espera un cielo despejado, con una **mínima de 9°** y una **máxima de 22°**. El viernes 25, las temperaturas oscilarán entre **14°** y **23°**, con cielo nublado. El sábado 26, se anticipan **mínimas de 13°** y **máximas de 19°**, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el domingo 27 se prevé un clima similar al de hoy, con **mínimas de 13°** y **máximas de 17°**.

En resumen, este miércoles 23 de septiembre en **CABA** se presenta un clima fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre con abrigo. Se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo para el resto de la semana, que traerán temperaturas más cálidas y cielos despejados.