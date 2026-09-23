Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 23 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 48%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el este, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable.

El clima hoy miércoles 23 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 5° y la máxima alcance los 20°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, con una brisa ligera que hará que la sensación térmica sea muy placentera. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica un aumento gradual de las temperaturas. El jueves 24 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 27°, con cielo nublado. El viernes 25, se espera una mínima de 15° y una máxima de 30°, con cielo despejado. El sábado 26, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con algunas nubes dispersas. El domingo 27, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con cielo nublado. Finalmente, el lunes 28, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado.