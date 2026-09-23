Thiago Almada y Juan Foyth quedaron desafectados de los amistosos de Argentina por lesión

La selección argentina sumó este miércoles dos bajas para la triple fecha de amistosos que disputará en el país: Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por lesión, según informó la AFA.

El equipo de Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre en el Monumental, en un partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.

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#SelecciónMayor Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país. pic.twitter.com/Fz3nZXkC25 — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 23, 2026

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El diagnóstico de Almada

El volante de River debió ser reemplazado a los cinco minutos del primer tiempo en la derrota ante Huracán. Luego se realizó estudios que determinaron que padece un desgarro de grado 1 en el cuádriceps.

Por su parte, Tobías Andrada, quien también tuvo que salir durante ese encuentro ante el "Globo", no sufrió una lesión muscular y continúa entre los convocados para esta fecha FIFA.

Foyth, con molestias musculares

El defensor de Villarreal se perdió los últimos partidos del equipo español por molestias musculares y no llegó a recuperarse a tiempo para integrar el plantel argentino.

Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió desafectarlo de la convocatoria.

“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó la selección argentina a través de sus redes sociales oficiales.

Por el momento, la AFA no informó si habrá reemplazantes para alguno de los dos futbolistas.