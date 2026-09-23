Thiago Almada y Juan Foyth quedaron desafectados de los amistosos de Argentina por lesión
El volante ofensivo de River y el defensor del Villarreal no participarán de los próximos compromisos de "La Scaloneta".
23/09/2026 | 11:35Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Almada y Juan Foyth se pierden la Fecha Fifa.
La selección argentina sumó este miércoles dos bajas para la triple fecha de amistosos que disputará en el país: Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados por lesión, según informó la AFA.
El equipo de Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre en el Monumental, en un partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.
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El diagnóstico de Almada
El volante de River debió ser reemplazado a los cinco minutos del primer tiempo en la derrota ante Huracán. Luego se realizó estudios que determinaron que padece un desgarro de grado 1 en el cuádriceps.
Por su parte, Tobías Andrada, quien también tuvo que salir durante ese encuentro ante el "Globo", no sufrió una lesión muscular y continúa entre los convocados para esta fecha FIFA.
Foyth, con molestias musculares
El defensor de Villarreal se perdió los últimos partidos del equipo español por molestias musculares y no llegó a recuperarse a tiempo para integrar el plantel argentino.
Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió desafectarlo de la convocatoria.
“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó la selección argentina a través de sus redes sociales oficiales.
Por el momento, la AFA no informó si habrá reemplazantes para alguno de los dos futbolistas.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con la selección argentina? La selección argentina sumó dos bajas por lesión para la triple fecha de amistosos.
¿Quiénes son los jugadores desafectados? Los jugadores desafectados son Thiago Almada y Juan Foyth.
¿Cuándo se jugarán los amistosos? Los amistosos se jugarán el 30 de septiembre, 3 de octubre y 6 de octubre.
¿Dónde se llevarán a cabo los partidos? Los partidos se llevarán a cabo en Córdoba y en el Monumental.
¿Por qué fueron desafectados Almada y Foyth? Thiago Almada tiene un desgarro y Juan Foyth no se recuperó de molestias musculares.