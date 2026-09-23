Franco Colapinto inicia su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este jueves en la Fórmula 1 cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros.

La actividad en esta nueva fecha del campeonato iniciará este jueves con las primeras dos prácticas libres. La primera de ellas está programada para las 5:30 de la mañana, mientras que la segunda será solo unas horas después, a las 9.

Al día siguiente, el viernes, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 5:30 para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que iniciará a las 9.

Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán está programada para el sábado a las 8 de la mañana.

Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la carrera será el sábado y no el domingo, ya que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.

Colapinto llega a este Gran Premio en un muy buen momento, ya que viene de tener una grandísima actuación en España para finalizar séptimo, sumar unos valiosos seis puntos y así llegar a los 27 en el campeonato, donde ocupa el duodécimo lugar.

En lo que respecta a la lucha por el título, el líder con comodidad es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 292 y le saca 81 a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes).

El italiano, que tiene solo 20 años, sueña con convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría reina del automovilismo.

El cronograma y horarios del GP de Azerbaiyán

• Jueves 24:

-Práctica libre 1 a las 5:30

-Práctica libre 2 a las 9

• Viernes 25:

-Práctica libre 3 a las 5:30

-Clasificación a las 9

• Sábado 26:

--Carrera a las 8