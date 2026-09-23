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El Gigante de Arroyito recibe a Boca y Racing por la Copa Argentina

El encuentro se disputará el próximo domingo 27 de septiembre a las 17. El ganador se medirá ante Banfield en las semifinales del torneo.

23/09/2026 | 09:43Redacción Cadena 3 Rosario

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El Gigante de Arroyito.

FOTO: El Gigante de Arroyito.

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Boca y Racing se enfrentarán el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El estadio de Rosario Central fue confirmado como sede y se espera una gran convocatoria de hinchas de ambos equipos, con las entradas prácticamente agotadas.

La definición de la sede llegó después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazara el reclamo de Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido ante Boca. El organismo consideró que hubo una infracción reglamentaria, pero descartó que se tratara de una alineación indebida y mantuvo la clasificación del Xeneize.

Las entradas se pusieron a la venta poco después de la confirmación del partido. Boca ocupará la platea Río, la popular Sur y una parte de la platea Cordiviola Norte, mientras que Racing tendrá localidades en la Cordiviola Norte y la popular Norte. La capacidad destinada al Xeneize se agotó rápidamente y las localidades de Racing también están cerca de agotarse.

El ganador del clásico disputado en el Gigante de Arroyito enfrentará en semifinales a Banfield, que eliminó a Deportivo Riestra por penales. Boca y Racing volverán a encontrarse poco más de un mes después del empate 1-1 que protagonizaron el 23 de agosto por el Torneo Clausura.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentarán?
Boca y Racing se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Cuándo será el partido?
El partido se jugará el domingo 27 de septiembre, a las 17 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El partido se jugará en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

¿Qué pasó con el reclamo de Vélez?
El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo de Vélez sobre la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido ante Boca.

¿A quién enfrentará el ganador del partido?
El ganador del partido se enfrentará en semifinales a Banfield.

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