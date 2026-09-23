El Gigante de Arroyito recibe a Boca y Racing por la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentarán el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El estadio de Rosario Central fue confirmado como sede y se espera una gran convocatoria de hinchas de ambos equipos, con las entradas prácticamente agotadas.

La definición de la sede llegó después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazara el reclamo de Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido ante Boca. El organismo consideró que hubo una infracción reglamentaria, pero descartó que se tratara de una alineación indebida y mantuvo la clasificación del Xeneize.

Las entradas se pusieron a la venta poco después de la confirmación del partido. Boca ocupará la platea Río, la popular Sur y una parte de la platea Cordiviola Norte, mientras que Racing tendrá localidades en la Cordiviola Norte y la popular Norte. La capacidad destinada al Xeneize se agotó rápidamente y las localidades de Racing también están cerca de agotarse.

El ganador del clásico disputado en el Gigante de Arroyito enfrentará en semifinales a Banfield, que eliminó a Deportivo Riestra por penales. Boca y Racing volverán a encontrarse poco más de un mes después del empate 1-1 que protagonizaron el 23 de agosto por el Torneo Clausura.