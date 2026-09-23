Milei expone ante la ONU: discurso clave sobre política exterior y agenda económica en EE.UU.

El presidente Javier Milei brindará este miércoles a las 12:00 su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. En lo que constituye su tercera presentación en el organismo internacional desde que asumió el cargo, el mandatario expondrá los ejes centrales de la política exterior argentina, reafirmando el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel en un contexto marcado por tensiones y conflictos regionales a nivel global.

La jornada de Milei en la sede de la ONU incluirá una intensa agenda económica y política. A las 16:00 encabeza la conferencia Western Values, Economic Freedom & Strategic Security, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute. Posteriormente, a las 18:00, se reúne con referentes del Consejo de las Américas, en un encuentro liderado por Susan Segal, y concluye sus actividades del día a las 19:30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

En la antesala de su discurso, el mandatario nacional mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, acompañado por el canciller argentino Pablo Quirno. Asimismo, el Presidente elogió públicamente la intervención de su par estadounidense, Donald Trump, calificando su disertación en la Asamblea como una "masterclass" a través de sus redes sociales.

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La agenda presidencial en Estados Unidos continuará este jueves 24 a las 13:00 con una disertación ante The Economic Club of New York, uno de los foros financieros más influyentes de la ciudad. El regreso del Jefe de Estado a la Argentina está programado para la noche del jueves, con arribo a Buenos Aires previsto para la mañana del viernes.