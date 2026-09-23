Riesgo extremo de incendios en Córdoba: toda la provincia está en alerta roja

La provincia de Córdoba atraviesa jornadas de peligro crítico frente a la posibilidad de que se desaten incendios forestales.

Debido al aumento progresivo de la temperatura, la escasez de lluvias y la presencia de ráfagas de viento, las autoridades provinciales declararon el alerta máxima, una condición que se mantendrá al menos hasta el fin de semana.

El secretario de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Córdoba, Roberto Schreiner, advirtió sobre la gravedad de la situación en todo el territorio cordobés: "Estamos en riesgo. Realmente es una situación peligrosa para el desarrollo de incendios forestales en algunos lugares en particular, pero toda, toda la provincia de Córdoba está pintada de rojo por el riesgo de incendios forestales".

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Las condiciones meteorológicas adversas se profundizarán en el transcurso de los días debido a la falta prolongada de precipitaciones y al ascenso térmico programado.

"Por lo menos hasta el viernes o sábado casi también va a seguir, porque hace un par de días ya que no llueve y va a haber mucha temperatura. Vamos a llegar a una temperatura elevada y va a haber viento. Esta combinación de temperatura, baja humedad y viento es lo que va a complicar", explicó el funcionario.

Ante este panorama, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo remarcaron que rige la prohibición absoluta para la realización de fogatas, quema de restos de poda o cualquier tipo de actividad que pudiera generar chispas en zonas rurales o periurbanas.

"Hay que tener muchísimo cuidado, no se puede prender fuego. Recordemos que está prohibido prender fuego en cualquier lugar de la provincia y también hacer cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio", enfatizó Schreiner.