FOTO: Descenso de casos de influenza y predominancia del virus sincicial respiratorio en el país

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 36 reveló que la circulación de virus respiratorios se encuentra dentro de los parámetros esperados para esta época del año.

El informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas indica que los casos de influenza siguen en descenso, destacando un aumento en la proporción del tipo B. Además, se mantiene la predominancia de notificaciones del virus sincicial respiratorio (VSR) en pacientes internados.

En las consultas ambulatorias se registraron 33 casos de influenza de un total de 178 muestras analizadas, lo que representa una positividad del 18,2%. Asimismo, se informaron 29 nuevos casos de VSR en las últimas cuatro semanas, cuatro más que en el informe anterior.

Las detecciones de VSR fueron escasas hasta la SE 20, y aunque desde entonces se han notificado casos semanalmente, estos han sido de baja magnitud, con porcentajes de positividad superiores al 3%. En lo que respecta al SARS-CoV-2, no se han registrado casos entre las 165 muestras procesadas.

Qué ocurrió en el caso de pacientes internados

En la vigilancia centinela de pacientes internados por infección respiratoria aguda grave (IRAG), el VSR continúa predominando con 326 casos positivos notificados en las últimas cuatro semanas. Le siguen los casos de influenza, con 44 confirmados durante el mismo período, y finalmente, los casos de SARS-CoV-2, que suman 5. Además, se reportaron dos codetecciones de influenza y VSR, y cuatro de SARS-CoV-2 y VSR.

Los mayores porcentajes de positividad de VSR se observan en menores de 2 años. La estrategia de prevención más efectiva es la vacunación oportuna. Por este motivo, el Ministerio de Salud de la Nación ha incluido desde enero de 2024 la vacuna contra el VSR para embarazadas que se encuentren en las semanas 32 a 36 de gestación en el Calendario Nacional de Vacunación.

El objetivo de esta medida es que las mujeres puedan transmitir a sus bebés los anticuerpos contra el VSR antes de su nacimiento, evitando así el desarrollo de cuadros graves de bronquiolitis o neumonía en los primeros seis meses de vida.

Agencia NA