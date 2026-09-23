Trump prepara una recepción especial para la llegada de Xi Jinping a Estados Unidos

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera la llegada de su par de China, Xi Jinping, con un programa espectacular de bienvenida y diversas actividades, que enmarcarán la importante cumbre prevista para mañana entre ambos.

Una cena de Estado con figuras destacadas del ámbito tecnológico, una ceremonia militar en la Casa Blanca que incluirá sobrevuelos de aviones a reacción y una visita a los Archivos Nacionales, donde se conservan la Declaración de Independencia y la Constitución originales, son algunos de los actos destacados por los medios internacionales para esta histórica visita.

Xi Jinping realiza su primera visita en 11 años a Estados Unidos, donde este jueves se reunirá con su homólogo, Donald Trump, en lo que será el tercer encuentro que mantienen en menos de un año ambos mandatarios.

El mandatario chino no llevará consigo una gran delegación de altos ejecutivos de importantes empresas, a diferencia de Trump durante su visita a Pekín en mayo de este año, según anticipó The Wall Street Journal y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Los aranceles

Trump se encuentra en una encrucijada entre su promesa de eliminar las importaciones chinas a través de aranceles y los posibles acuerdos que puedan surgir de este encuentro, justo antes de las elecciones de mitad de mandato y de la expiración de una tregua comercial, destacó un analista en Reuters.

El principal tema de la agenda será la extensión de la frágil tregua comercial, que expira el 10 de noviembre.

También se espera una reducción mutua de los aranceles: ambas partes se refieren a esto como el objetivo "30 por 30", que consiste en la eliminación de 30.000 millones de dólares en bienes importados por cada lado.

La Inteligencia Artificial

En el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA), ambos países observan su impacto en el equilibrio general de poder, tanto en el ámbito económico como en el de la seguridad. Las principales preocupaciones de Estados Unidos respecto al enfoque de China son la destilación (o uso por parte de empresas chinas de modelos estadounidenses para entrenar los suyos) y el riesgo de que actores malintencionados utilicen los modelos chinos de forma peligrosa.

China no desea que el debate sobre la seguridad se convierta en un instrumento para limitar su desarrollo tecnológico.

Cuatro líneas rojas

En vísperas de la visita, el periódico oficial chino People’s Daily señaló cuatro líneas rojas para China: la cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, los sistemas y vías políticas, y el derecho al desarrollo.

En relación a la primera cuestión, Pekín podría basar su argumento en un comunicado conjunto firmado por los dos países en 1982, en el que Washington expresa su intención de reducir gradualmente las ventas de armas a la isla.

China también estaría buscando que Estados Unidos suspenda las entregas de armamento que Taiwán ya adquirió.