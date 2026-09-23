Hallan a joven desaparecido en Caballito en un hotel de Belgrano tras intensa búsqueda
Román Coronel, de 18 años, había dejado su hogar con una valija y 10 mil dólares. Fue hallado en un hotel de Belgrano en buen estado de salud y afirmó haber tomado la decisión por su cuenta.
FOTO: Hallan a joven desaparecido en Caballito en un hotel de Belgrano tras intensa búsqueda
Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – Román Coronel, un joven de 18 años que había desaparecido de su hogar en el barrio de Caballito, fue encontrado en buen estado de salud el martes por la noche en un hotel de Belgrano.
El hallazgo de Coronel se produjo alrededor de las 23.00, gracias a la labor investigativa de la Policía de la Ciudad, que logró determinar que se encontraba hospedado en el Hotel SARUM, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
El joven había realizado una reserva en el hotel, ubicado en la avenida Cabildo y Quesada, lo que llevó a las autoridades a montar un operativo en el lugar.
Las cámaras del edificio mostraron a Coronel saliendo de su departamento el lunes 21 de septiembre por la mañana, lo que generó preocupación entre sus familiares y amigos.
Una vez en el hotel, se constató que el joven estaba en buen estado y declaró no haber sido víctima de ningún delito, explicando que su decisión de irse había sido voluntaria. Además, expresó su deseo de independizarse de sus padres.
El caso había cobrado notoriedad en los medios debido a que Coronel se había marchado de su hogar, ubicado en la avenida Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, llevando consigo una valija, una mochila y 10 mil dólares que había retirado de una caja fuerte.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién fue encontrado en Belgrano?
El joven de 18 años, Román Coronel, fue hallado en un hotel de Belgrano.
¿Cuándo fue encontrado?
Román fue encontrado el martes por la noche, alrededor de las 23.00.
¿Dónde estaba hospedado?
Se encontraba en el Hotel SARUM, ubicado en la avenida Cabildo y Quesada.
¿Por qué se fue de su casa?
Coronel expresó que buscaba independizarse de sus padres y que su decisión fue voluntaria.
¿Qué había llevado consigo?
El joven se llevó una valija, una mochila y 10 mil dólares que sacó de una caja fuerte.
[Fuente: Noticias Argentinas]