FOTO: Hallan a joven desaparecido en Caballito en un hotel de Belgrano tras intensa búsqueda

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – Román Coronel, un joven de 18 años que había desaparecido de su hogar en el barrio de Caballito, fue encontrado en buen estado de salud el martes por la noche en un hotel de Belgrano.

El hallazgo de Coronel se produjo alrededor de las 23.00, gracias a la labor investigativa de la Policía de la Ciudad, que logró determinar que se encontraba hospedado en el Hotel SARUM, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

El joven había realizado una reserva en el hotel, ubicado en la avenida Cabildo y Quesada, lo que llevó a las autoridades a montar un operativo en el lugar.

Las cámaras del edificio mostraron a Coronel saliendo de su departamento el lunes 21 de septiembre por la mañana, lo que generó preocupación entre sus familiares y amigos.

Una vez en el hotel, se constató que el joven estaba en buen estado y declaró no haber sido víctima de ningún delito, explicando que su decisión de irse había sido voluntaria. Además, expresó su deseo de independizarse de sus padres.

El caso había cobrado notoriedad en los medios debido a que Coronel se había marchado de su hogar, ubicado en la avenida Pedro Goyena y Malvinas Argentinas, llevando consigo una valija, una mochila y 10 mil dólares que había retirado de una caja fuerte.

Agencia NA