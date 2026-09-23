“Les comparto mis piernas”: el maratonista cordobés que corre junto a personas con discapacidad

FOTO: Juan Manuel García busca que todos puedan participar de una maratón

Todo comenzó en febrero de 2022, durante la tradicional carrera nocturna de La Falda. Juan Manuel García ya había comenzado a correr y, a partir de esa actividad, se había acercado al deporte adaptado. En una de sus recorridas por Villa Giardino conoció a Juan Ignacio, que solía pasar las tardes junto a su mamá en un negocio familiar.

“Me gustaría poder llevarlo a Juan a la carrera”, le dijo a su mamá. La respuesta fue inmediata: podía hacerlo.

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Desde entonces, los dos comenzaron a compartir carreras. Al principio, Juan Ignacio corría en su silla postural, la misma que utilizaba cotidianamente. Durante casi dos años participaron de competencias de calle con esa silla, intentando no exigirla demasiado porque no estaba diseñada para ese tipo de actividad.

En 2024 apareció un nuevo desafío: construir una silla especialmente adaptada para correr.

Una silla hecha entre todos

Para concretar el proyecto, Juan Manuel recurrió a José, un herrero de la zona de Villa Giardino que ya había trabajado en la adaptación de sillas para otras personas. La propuesta era construir una desde cero, utilizando también partes de una bicicleta de Juan Manuel.

El trabajo llevó meses. Todos los viernes por la tarde se encontraban en el taller y podían pasar hasta seis horas pensando, probando y modificando cada detalle.

“Nos juntábamos, arrancábamos a las cinco de la tarde y le pegábamos hasta las once de la noche, craneando cómo tenía que quedar esa silla”, contó Juan Manuel.

La adaptación debía contemplar las necesidades específicas de Juan Ignacio, que tiene parálisis cerebral y necesita, entre otras cosas, un sistema de control cefálico para sostener la cabeza y permanecer seguro durante la carrera.

El resultado fue mucho más que una silla: se convirtió en una herramienta para que Juan Ignacio pudiera participar de las mismas experiencias que otros corredores.

“La carrera es de Juancito”

Para Juan Manuel, cuando salen a correr juntos, la carrera pertenece a Juan Ignacio.

“Yo siempre digo que cuando corro con Juan es la carrera de Juancito”, explicó. La frase tiene una razón profunda: siente que, de alguna manera, le está compartiendo sus piernas.

Esa idea tomó todavía más fuerza después de escuchar un mensaje que le envió la mamá de Juan. Una de sus fisioterapeutas había definido el vínculo de una manera que lo emocionó: “Este chico, Juan, son las piernas de Juancito”.

A partir de ese momento, el proyecto de construir la nueva silla tomó todavía más impulso.

La respuesta de Juan Ignacio durante las carreras también se convirtió en una motivación. Juan Manuel recuerda especialmente una de las primeras competencias, cuando un dron pasó por encima de ellos y el chico intentaba seguirlo con la mirada. Pero hay una escena que se repite: la llegada y la sonrisa de Juan Ignacio cuando cruza la meta.

“Es increíble la sonrisa que se le dibuja”, contó.

Juan Manuel también sostiene que Juan Ignacio vive las carreras como cualquier otro corredor: con nervios, adrenalina y emoción. Antes de comenzar, incluso mueve las piernas como preparándose para salir.

Por eso prefiere presentarlo simplemente como lo que es: un corredor.

Una historia que se multiplica

La experiencia de Juan Manuel y Juan Ignacio no quedó solamente entre ellos. Durante el proceso de construcción de la silla comenzaron a aparecer otras historias.

Fabri, un chico con distrofia muscular, tenía el sueño de subir el cerro La Banderita, en La Falda. José también había trabajado en una silla adaptada para que pudiera hacerlo.

Más tarde apareció Tiziana. Su papá, Santiago, se contactó con Juan Manuel al ver que estaban construyendo una silla. Quería saber si podía conseguir una para su hija.

La respuesta fue clara: aquella silla no había sido pensada como un producto para vender, sino como una herramienta para generar oportunidades.

Tiziana fue invitada a una carrera, se subió a la silla y completó parte del recorrido. Tiempo después, su papá también construyó una silla adaptada para ella.

Para Juan Manuel, allí apareció el verdadero sentido del proyecto: contagiar, inspirar y hacer visibles historias que muchas veces no tienen espacio.

“Queremos que sea una herramienta de oportunidades para los chicos”, resumió.

De Villa Giardino a otras carreras

La red siguió creciendo. En una carrera conocieron a Nahuel, un periodista deportivo de Pilar que también tiene parálisis cerebral.

Juan Manuel destaca especialmente que Nahuel quiere ser reconocido por su profesión: “Yo quiero que me conozcan como periodista deportivo”, les dijo.

A partir de aquel encuentro comenzaron a compartir nuevas carreras. Nahuel participó de una competencia en La Falda y luego corrieron juntos en Río Segundo y en el Parque Sarmiento.

Después de una de esas experiencias, Nahuel le dejó a Juan Manuel una frase que resume el impacto de estas iniciativas: “Gracias por hacerme sentir por primera vez la velocidad”.

La experiencia también permitió que más personas se sumaran y que la silla adaptada viajara de una carrera a otra.

Correr para visibilizar

Juan Manuel comenzó a correr durante la pandemia. En aquel momento buscaba una actividad que lo ayudara a atravesar un período de mucha ansiedad. Empezó con dos kilómetros, luego se animó a distancias mayores, llegó a correr una media maratón y finalmente una maratón.

En ese camino, casi sin buscarlo, el running lo llevó al deporte adaptado.

Hoy entiende que aquello que comenzó como una actividad personal terminó convirtiéndose en una experiencia colectiva. Y remarca que la construcción de las sillas y la participación en las carreras no son el resultado del trabajo de una sola persona.

“Así como estuvo José para arrancar con el trabajo de la silla, nos acompañó muchísima gente”, señaló.

El objetivo también es cambiar la mirada: dejar de poner el foco exclusivamente en un diagnóstico y empezar a reconocer a las personas por lo que hacen, por sus intereses y por sus capacidades.

“Yo no veo la parálisis cerebral de Juan o de Ramón, ni la distrofia de Fabri. Veo que son chicos que están viviendo algo que para nosotros, los corredores, es habitual”, explicó.

La paradoja de correr contra la “parálisis”

El proyecto también busca aprovechar las carreras y el deporte para visibilizar la parálisis cerebral y derribar algunos de los preconceptos asociados al término.

La fecha del 6 de octubre, Día Internacional de la Parálisis Cerebral, se convirtió en una oportunidad para reforzar ese mensaje. Juan Manuel y su grupo proyectaban participar de distintas actividades y carreras en Córdoba durante esos días.

La idea, en definitiva, es sencilla: que más personas puedan sentir el viento en la cara, la velocidad, la emoción de una largada y la alegría de cruzar una meta.

Juan Manuel corre. Juan Ignacio también. Uno aporta las piernas. El otro aporta la experiencia, la emoción y las ganas de estar en carrera.

Y alrededor de ellos, una comunidad entera sigue construyendo las herramientas necesarias para que cada vez sean más quienes puedan ponerse en movimiento.