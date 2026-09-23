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Cortan este miércoles el puente sobre el río Carcarañá para realizar estudios de insfraestructura

La interrupción del tránsito será de 10 a 18 sobre la ex ruta 9, entre Carcarañá y Correa. Vialidad Nacional hará pruebas de carga y controles estructurales. El desvío será por la autopista Rosario-Córdoba.

23/09/2026 | 09:53Redacción Cadena 3 Rosario

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El puente estará cortado entre las 10 y las 18 de este miércoles 23 de septiembre.

FOTO: El puente estará cortado entre las 10 y las 18 de este miércoles 23 de septiembre.

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Vialidad Nacional dispuso para este miércoles 23 de septiembre un corte total de tránsito en el puente de la ex ruta nacional 9 sobre el río Carcarañá, ubicado entre las localidades de Carcarañá y Correa. La restricción regirá entre las 10 y las 18.

Durante esas ocho horas se realizarán pruebas de carga y mediciones especiales para evaluar el comportamiento de la estructura. Según lo informado por el 7º Distrito Santa Fe del organismo, los controles forman parte de tareas preventivas vinculadas con las previsiones por el fenómeno de El Niño y la posible crecida de cursos de agua.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El desvío durante el corte

Mientras permanezca cerrado el paso por el puente, los vehículos deberán utilizar como alternativa la autopista Rosario-Córdoba, que corre en paralelo a ese tramo. Gendarmería Nacional participará del operativo para sostener la restricción y ordenar la circulación.

Si los trabajos se desarrollan de acuerdo con lo previsto, a partir de las 18 volverá a habilitarse el tránsito normal sobre la ex ruta 9.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cierre se producirá poco más de un mes después de la reapertura del puente. La estructura había sido habilitada nuevamente el 14 de agosto, tras permanecer fuera de servicio durante casi un año.

Durante ese período se ejecutaron tareas de mantenimiento y repavimentación tanto sobre el puente como en sus accesos, además de obras de protección de taludes, instalación de barandas metálicas y renovación de la señalización.

Lectura rápida

¿Qué se realizará el 23 de septiembre? Se llevará a cabo un corte total de tránsito en el puente de la ex ruta nacional 9 sobre el río Carcarañá.

¿Quién informa sobre el corte? El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional es el encargado de informar sobre la restricción.

¿Dónde se ubica el puente afectado? El puente está ubicado entre las localidades de Carcarañá y Correa.

¿Cómo se manejará el tránsito durante el corte? Los vehículos deberán utilizar la autopista Rosario-Córdoba como alternativa.

¿Por qué se realiza el corte? Se realizan pruebas de carga y mediciones para evaluar la estructura, en el marco de tareas preventivas por el fenómeno de El Niño.

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