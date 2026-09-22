Lionel Richie es hospitalizado nuevamente por problemas cardíacos y cancela conciertos

FOTO: Lionel Richie fue dado de alta luego de haber sido hospitalizado por pruebas cardíacas tras marearse en un show.

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El célebre cantante Lionel Richie ha sido nuevamente hospitalizado debido a un problema cardíaco que lo obligó a cancelar tres de sus conciertos programados en Estados Unidos, según reportes de medios internacionales.

La información, que proviene de la Agencia Noticias Argentinas, indica que el artista está recibiendo tratamiento para la fibrilación auricular, una condición que provoca un ritmo cardíaco irregular. Este tratamiento incluye una ablación, un procedimiento mínimamente invasivo diseñado para restaurar el ritmo normal del corazón.

Un representante de Richie confirmó a la prensa que la intervención fue exitosa y que el cantante se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, se ha decidido que tomará un tiempo de descanso antes de regresar a los escenarios.

Como consecuencia de su estado de salud, Lionel Richie se ha visto obligado a cancelar las próximas tres fechas de su gira junto a Earth, Wind & Fire. Estas presentaciones estaban previstas para este sábado en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio.

El comunicado emitido por Page Six menciona: "Lionel se sometió a un procedimiento habitual para tratar la fibrilación auricular (FA). El médico informó que todo salió a la perfección. Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y pronto volverá a los escenarios".

Esta no es la primera vez que el artista enfrenta problemas de salud. En meses recientes, Lionel Richie ya había sido hospitalizado en dos ocasiones previas. La última vez fue en agosto, cuando ingresó voluntariamente al St. Louis Hospital tras un concierto y pasó varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a complicaciones cardíacas. Finalmente, recibió el alta médica después de tres días y fue enviado a su hogar.