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Ricardo Diotto denuncia amenazas de Fernanda Callejón y critica su condena por violencia de género

El músico fue sentenciado a 4 meses de prisión en suspenso por ejercer violencia de género contra su ex esposa, quien lo habría amenazado, según sus declaraciones.

22/09/2026 | 15:37Redacción Cadena 3

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FOTO: Ricardo Diotto acusó a Fernanda Callejón de \"amenazas\".

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El músico Ricardo Diotto ha señalado a su exesposa, Fernanda Callejón, por supuestas amenazas y argumentó que la condena de 4 meses de prisión en suspenso por violencia de género fue fundamentada en "un invento". Diotto afirmó que el juez dictó la sentencia para "dejarlo tranquilo".

El artista se refirió a la apertura de una cuenta bancaria relacionada con el dinero que corresponde a su hija menor de edad, que fue depositado a nombre de su madre. Explicó que están en proceso de establecer una cuenta judicial para que los fondos permanezcan hasta que la niña cumpla 18 años: "Eso se le depositó a la madre. Ahora estamos en tratativas de armar una cuenta judicial para que el dinero quede ahí hasta que ella tenga 18 años".

Diotto expresó su preocupación por la posible falta de acceso a este dinero, enfatizando: "Sería un problema que no esté porque es de mi hija y para que lo use ella solamente, en un futuro. No es un dinero para la madre, ni para mí. Actualmente, usa lo que le damos nosotros".

En cuanto a su relación con Callejón, el músico aseguró que no se siente más tranquilo: "Hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible porque está todo cada vez peor. En el juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo absolutamente al revés. La quiero tener lo más lejos posible".

Diotto mencionó una reciente situación que lo llevó al límite, señalando: "Hubo una situación la semana pasada que me terminó de saturar y no voy a permitir que me amenace. Ella siempre me amenaza y me amenazó delante de mi hija. Lo verán mis abogados. Fue en forma directa, me dijo 'Tené mucho cuidado'".

Con la condena de cuatro meses de prisión en suspenso por violencia de género, el músico expresó: "Fue todo un verso, un cuento. Si me hubieran dado, realmente, lo que (...) por todas las barbaridades que ella dijo, me hubieran dado cadena perpetua, seis o siete años".

Además, agregó: "El juez me dio cuatro meses como para dejarme tranquilo. Una forrada, un cobarde, él, todos. No se pudo demostrar nada porque no pasó nada. Se armó un circo, mancharon mi nombre, reputación e historia. Estoy hinchado los huevos con esta mujer".

Lectura rápida

¿Quién acusó a quién?
Ricardo Diotto acusó a su exesposa Fernanda Callejón de amenazarlo.

¿Cuál fue la condena de Diotto?
El músico recibió una pena de 4 meses de prisión en suspenso por violencia de género.

¿Qué dijo sobre el fallo?
Diotto considera que la condena fue un "cuento" y un "invento" para dejarlo tranquilo.

¿Qué situación lo llevó a sentirse amenazado?
Diotto mencionó que Callejón lo amenazó directamente delante de su hija.

¿Qué opina sobre el juez?
El músico criticó al juez, llamándolo cobarde y afirmando que no se pudo demostrar nada en su contra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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