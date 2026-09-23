John Coltrane: un siglo de su legado que transformó el jazz para siempre

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) - Se conmemoran cien años del nacimiento de John Coltrane, cuyas composiciones aún resuenan con fuerza en el ámbito musical. Reconocido como uno de los saxofonistas más influyentes del siglo XX, su carrera se caracterizó por una profunda exploración musical que abarcó el hard bop, la improvisación modal y el free jazz. A lo largo de una década, Coltrane se destacó como compositor y líder de varias formaciones, fusionando su arte con una búsqueda espiritual que lo llevó a nuevos horizontes. Su vida se apagó en 1967, a los 40 años, cuando su música aún prometía seguir evolucionando.

John Coltrane nació el 23 de septiembre de 1926 en High Point, Carolina del Norte. Desde joven, la música ocupó un lugar importante en su vida. A los 13 años se unió a una banda comunitaria, donde comenzó a tocar el clarinete y el corno alto, y posteriormente adoptó el saxo alto en la escuela secundaria. En 1943, se mudó a Filadelfia, donde perfeccionó su formación musical y empezó a tocar en clubes locales. Su primer registro conocido se realizó el 13 de julio de 1946 en Hawái, donde grabó una versión de Hot House, de Tadd Dameron.

Tras su regreso a Filadelfia, Coltrane tocó con diversas orquestas y cambió el saxo alto por el tenor, instrumento que se asociaría a su nombre. Colaboró con artistas como King Kolax, Jimmy Heath y Dizzy Gillespie, con quien grabó su primer solo en disco en 1951. Sin embargo, su carrera se vio afectada por una adicción a la heroína, que le costó su puesto en la banda de Johnny Hodges.

Un momento clave en la historia del jazz

El año 1955 marcó un hito en su trayectoria cuando Miles Davis lo incorporó a su quinteto, junto a Red Garland, Paul Chambers y "Philly" Joe Jones. En esta formación, Coltrane participó en grabaciones esenciales, como 'Round About Midnight y Cookin'. A pesar de las interrupciones causadas por sus problemas de adicción, logró dejar las drogas en 1957 y comenzó a forjar su propio camino musical. Ese mismo año, lanzó su primer álbum como líder, Coltrane, seguido de Blue Train, y se unió al cuarteto de Thelonious Monk, experiencia que enriqueció su lenguaje musical.

La intensidad de su interpretación creció, y en 1958 el crítico Ira Gitler acuñó el término "sheets of sound" para describir sus ráfagas de notas en el saxo tenor. En 1959, Coltrane dejó una huella imborrable junto a Davis en Kind of Blue, un álbum emblemático centrado en la improvisación modal. Ese año, grabó Giant Steps, que consolidó su estatus de líder y marcó el inicio de una etapa de transformación en su música.

En abril de 1960, Coltrane dejó el grupo de Davis para formar su propia banda, donde el piano quedó en manos de McCoy Tyner y la batería en las de Elvin Jones. Su estilo se volvió más audaz, incorporando el saxo soprano. En octubre de 1960, registró My Favorite Things, que se convirtió en una de sus piezas más reconocidas, ampliando su popularidad y llevándolo a Impulse! Records, donde continuó su etapa más innovadora. Su música comenzó a ser clasificada como avant-garde o free jazz, caracterizada por extensas improvisaciones y estructuras abiertas. En 1961, grabó Live at the Village Vanguard, donde su interpretación de Chasin' the Trane reflejó su espíritu exploratorio.

El álbum con el que profundizó su búsqueda espiritual

Coltrane siguió expandiendo su obra con álbumes como Ballads, junto a Duke Ellington, y Live at Birdland. En 1965, lanzó A Love Supreme, uno de sus trabajos más célebres, que fusionó su exploración musical con su búsqueda espiritual. Este álbum, dividido en cuatro partes, captura una experiencia intensa y emotiva en solo 33 minutos.

En 1965, también apareció Ascension, reflejando el rumbo libre que había tomado su música. Al año siguiente, se publicaron Kulu Se Mama y Meditations, sus últimos trabajos en vida. Coltrane completó Expression poco antes de fallecer de cáncer de hígado en julio de 1967, a los 40 años, solo una década después de su primer LP como líder.

Su legado se mantuvo vivo a través de grabaciones en vivo y material inédito, recibiendo un Grammy en 1981 por Bye Bye Blackbird y un premio a la trayectoria de la Academia en 1992. Años después, aparecieron álbumes como Both Directions at Once: The Lost Album y Blue World, que reavivaron su nombre en la escena musical.

Hoy, el centenario de John Coltrane se celebra con una obra que continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos. Su influencia perdura en sus discos y en una visión de la creación que valora la experimentación y el riesgo, habiendo transformado el vocabulario del jazz en poco más de dos décadas de actividad.