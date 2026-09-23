Búsqueda de kayakistas desaparecidos en Santa Teresita: Prefectura intensifica operativos

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – La Prefectura Naval Argentina está llevando a cabo una intensa búsqueda de dos kayakistas que se encuentran desaparecidos desde el lunes 21 de septiembre en Santa Teresita. En su último comunicado, la fuerza informó que se han ampliado los operativos, que ahora incluyen rastrillajes por agua, aire y tierra.

Los desaparecidos, de 64 y 43 años, habían ingresado al agua en un día de condiciones climáticas adversas. La alerta se activó cuando uno de los kayakistas, que navegaba en un kayak de color turquesa, realizó una llamada telefónica a la Prefectura, indicando que se encontraba a más de tres kilómetros mar adentro y que tenía problemas para regresar a la playa.

La Autoridad Marítima nacional respondió rápidamente a la emergencia, enviando una embarcación a la zona y posteriormente incorporando un segundo barco para reforzar las labores de búsqueda, las cuales se han desarrollado bajo fuertes vientos y ráfagas que alcanzan los 60 kilómetros por hora.

A medida que avanzan las operaciones, la Prefectura ha reforzado el despliegue con la incorporación del guardacostas GC-26 "Thompson", y ha ampliado los rastrillajes por agua, aire y tierra. Las tareas también incluyen recorridas por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, así como en las cercanías del arroyo San Clemente, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Como parte del operativo, un avión de la Estación Aérea San Fernando ha realizado rastrillajes sobre la zona, enfrentando dificultades por la baja visibilidad, lloviznas y fuertes vientos.

Además, se ha solicitado la colaboración de los buques pesqueros que operan en la región para que estén atentos a cualquier señal que pueda ayudar en la localización de los kayakistas.

Es importante destacar que el lunes, ambos hombres se habían presentado en la dependencia de la Prefectura, donde fueron advertidos sobre la existencia de un alerta meteorológico y la imposibilidad de navegar en esas condiciones, pero decidieron continuar con su actividad.

La investigación del caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.